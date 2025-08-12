【9月新剧】《百次的回忆》角色介绍＆最新剧告：金多美＆辛睿恩演好姐妹，与许楠儁陷三角关系！

金多美、辛睿恩要演好姐妹！两人在预告里面超可爱的！

新剧《百次的回忆》由金多美、辛睿恩、许楠儁主演，以20世纪80年代为背景，讲述100路公车乘务员英礼和钟熙之间珍贵的友情，以及围绕著两位朋友命中注定的男人在弼之间难舍难分的初恋故事的青春爱情剧。



金多美饰演清雅运输公司100路公车的模范乘务员「高英礼」，为了帮助母亲维持生计，即使有严重的晕车，但仍每天都会登上公车。同时为了读大学成为国语老师的目标，也不放弃读书。为了遵守公司「一定要收费」的铁律，如果有逃票、耍赖的乘客，她就算追到天涯海角也要把票钱追回来。



辛睿恩很有魅力又热情满满公车乘务员「徐钟熙」，她渴望摆脱不幸的家庭环境，在进入清雅运输公司结识人生挚友英礼，两人建立深厚的友情。



许楠儁饰演英礼和钟熙的初恋对象「韩在弼」，是含著金汤匙出生的百货公司老板儿子，看外表就是一副富家公子哥儿的模样，在同学中被称作「白马王子富二代」。但...与光鲜亮丽的外表不同，内心因伤痛而千疮百孔，正处於叛逆的青春期。



今日（12）公开的首版预告中，爲了负责某人上班和上学，清雅运输公司的乘务员们凌晨4点就得准备工作，在「快点～快点准备」的催促下，她们戴上红色贝蕾帽、穿著贝雷帽海军蓝制服开啓忙碌的一天。

之后，从眼神开始就看起来有些不同、充满「Girl Crush」的新人徐钟熙进入公司，对於连分享友情的闲暇都没有的英礼，她不知不觉和钟熙成为好朋友，两人一起分享著「想读大学」、「想成为韩国小姐」的梦想，喊著「girls be ambicious！」在茶馆中短暂露面的韩在弼，以强烈的存在感吸引大家的视线，同时他们之间的关系也让人好奇！



而《百次的回忆》由《三十九》金相镐导演与《举重妖精金福珠》、《认识的妻子》、《浪漫速成班》杨熙胜编剧合作打造，将在9月13日首播。香港观众到时可以在Viu紧贴进度。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻