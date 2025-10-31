导演朴赞郁被誉为「现代电影界的真正巨匠」！以《徵人启弑》获得迈阿密国际电影节功劳奖

电影《徵人启弑》日前登上了「迈阿密国际电影节」的开幕片，圆满上映过后，导演朴赞郁也获得了功劳奖。

《徵人启弑》剧情描述原本对於自己的生活感到相当满足的万洙（李秉宪饰），他在一家造纸公司服务了25年，却意外遭到公司解雇。为了维持整个家庭的原本生活，希望能够尽快重新就业，万洙将此状况视同作战，想出一堆方式不惜一切也要获得新职务。



《徵人启弑》在10月29日第12届迈阿密国际电影节以开幕作品播出，并且得到相当热烈的回响，迈阿密国际电影节是美国东南部地区最受瞩目的国际电影节，是汇集了全世界多样化的电影题材作品的庆典。而本电影节的功劳奖，是颁发给为世界电影发展做出贡献，并且留下卓越成绩的人的奖项，而本次朴赞郁导演以作品同时包含艺术性及大众性兼备的导演能力，获得了功劳奖，再度证明了他是世界电影界的巨匠。



《徵人启弑》也已经在许多国际影展上获得许多奖项，大放异彩。以演员华丽的阵容与演技，及各式讽刺与有趣的电影情节，引领著全剧的紧张情绪，其中的黑色喜剧要素，让人哭笑不得，也相当吸引全球的观众。《徵人启弑》在韩国将突破300万观影人次，在海外也获得了许多媒体好评，「《徵人启弑》再次证明的朴赞郁导演是现代电影界的真正巨擘」「《徵人启弑》让人一刻都无法移开视线，拥有精巧完成度并且是卓越的作品」等。



令人因相信而看的演员们齐聚一堂，剧情更是拥有非常戏剧化的开展，细腻的场景设计，黑色喜剧的逻辑呈现，《徵人启弑》将持续缔造佳绩。



