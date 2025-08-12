《Kpop 猎魔女团》再创历史！K-POP 首支由女性主唱的冠军曲诞生，〈Golden〉登顶美国 Billboard Hot 100

近期爆红的 Netflix 动画电影《Kpop 猎魔女团》原声带（OST）歌曲〈Golden〉成功登顶美国告示牌「Billboard Hot 100」排行榜冠军，这也是 K-POP 首支由女性主唱的冠军曲。

根据美国时间 11 日 Billboard 公布的最新榜单，〈Golden〉在「Hot 100」上比前一周上升一位，击败了 Alex Warren（艾力克斯华伦）的〈Ordinary〉，成功夺冠。



Billboard 指出，〈Golden〉是第 8 首登上「Hot 100」冠军的 K-pop 相关歌曲，也是首支由女性主唱的冠军曲。此前，防弹少年团（BTS）共有 6 首歌曲登顶，成员 Jimin（智旻）与 Jung Kook（柾国）各有 1 首作品获得冠军。

▼〈Golden〉官方MV已突破1.6亿观看次数：



〈Golden〉是片中虚构的 K-pop 女团「HUNTR/X」演唱的歌曲，由创作歌手Ejae、美籍韩裔歌手 Audrey Nuna、以及 Rei Ami 共同演唱，制作阵容包括 The Black Label 的制作人 Teddy、24 等人。



早在本月 1 日〈Golden〉便夺下英国官方单曲榜「Top 100」冠军，如今再登美国 Billboard 榜首，实现英美两大榜单双冠壮举。《Kpop 猎魔女团》同时也在 Netflix 创下佳绩，登上该平台动画类排行第 1 名，并在所有电影类别中位居第 4。



