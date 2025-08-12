多家韩媒报导前 EXO 成员TAO（黄子韬）与前SM练习生徐艺洋将於 10 月举行盛大婚礼

前 EXO 成员 TAO（黄子韬）即将迎娶 SM 娱乐练习生出身的女演员徐艺洋，婚礼定於 10 月举行，目前正在讨论以直播方式进行。

根据 11 日中国媒体《新浪娱乐》等报导，TAO 近日在某综艺节目录制中亲自宣布，将和徐艺洋於 10 月步入婚姻殿堂。据悉，这场婚礼规模盛大，不仅邀请众多明星宾客，双方粉丝也将受邀出席，甚至为粉丝特别预留座位，婚礼现场直播的可能性也在讨论之中，被外界誉为「世纪婚礼」。此消息也在今天一早被多家韩媒报导。





两人自 2020 年起多次传出绯闻，直到去年 7 月才正式公开承认恋情。同年 12 月，双方完成在中国的结婚登记，领取象徵合法夫妻身份的「结婚证」，正式成为法律上的夫妻。



值得关注的是，外界也好奇 TAO 的 EXO 前队友鹿晗是否会以嘉宾身分现身婚礼。近期两人还曾卷入「怀孕传闻」，但双方并未作出回应。

TAO 於 2012 年以 EXO-M 成员身分在 SM 娱乐出道，2015 年未经公司同意退出团体并返回中国发展，之后与 SM 围绕专属合约展开诉讼，最终於 2018 年二审败诉确定。目前，他主要在中国从事演艺活动。

