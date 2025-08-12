母曾令「外人前别叫妈」成最痛烙印，36岁尹施允首揭伤疤，坦言：幼小心灵很受伤

最近播出的SBS综艺节目《我家的熊孩子》公开了演员尹施允与母亲一同前往蒙古旅行的故事。 节目中一段深情的母子对话，意外揭开了尹施允童年时期令人心酸的家庭往事。

当身穿白色连衣裙的母亲走近时，尹施允笑著喊出「妈妈」，立刻引发了演播室的骚动。 嘉宾们纷纷惊叹「妈妈好年轻」，并对他们接下来的蒙古之旅表示羡慕。在欣赏蒙古壮丽风光时，尹施允的母亲曾动情大喊：「施允啊，我爱你，我的儿子！」随后镜头转向了母子二人独处的对话场景。



尹施允首先打开了话匣子，谈到了母亲早年养育他的不易：「（妈妈）刚成年就因为我要去工作，年纪轻轻就当了妈妈。 」母亲也流露出未能陪伴儿子成长的遗憾：「妈妈年纪轻轻就早早当了妈妈，所以我连他是什么时候开始学走路的这些事都不知道。 」 接著，母亲透露了一个令人惊讶的往事：「我（当时）还要求他在外人面前不要叫我妈妈。 」听到这里，尹施允回顾起无法正常称呼母亲的童年，坦承：「年幼的我内心很受伤。 」面对儿子的真情流露，母亲含泪表达了深深的歉意：「对你，妈妈真的非常抱歉。 现在也是。 」 看到母亲落泪，尹施允温柔地安慰了她。



1986年出生的尹施允近期加入了《我家的熊孩子》节目，公开了为拍摄《模范计程车3》而减重10kg的过程，引来大批关注。

