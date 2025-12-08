李敏镐＆文佳煐有望合作《鬼怪》、《亲爱的X》导演新作《夜香》！古装剧＋伪骨科设定，大家期待吗？

李敏镐＋文佳煐算是很新鲜的组合，还是古装剧题材和伪骨科的设定，大家期待吗？

古装剧《夜香》（밤의 향）改编自同名网路漫画，讲述在女性被压迫的朝鲜时代，拒绝自己命运、忠实於自己欲望的一个女人徐弘，和虽然爱著她但是接受自己命运、隐藏自己欲望的一个男人徐载河，火热又悲伤的故事。是曾执导过《太阳的后裔》、《鬼怪》、《阳光先生》、《Sweet Home》、《亲爱的X》等热门剧的李应福导演的新作。

今日（8日）有韩媒报导，将由李敏镐和文佳煐担任男女主角，两位人气演员是否会合作也备受关注！

李敏镐有望饰演「徐载河」一角，他在和睦的家庭长大，但在父亲去世之后生活崩塌，之后拥有汉阳首富徐东元的儿子这个新身份，他对妹妹徐弘有著复杂的感情；文佳煐有望饰演汉阳首富的独生女「徐弘」一角，在对女种种束缚的朝鲜时代下，她走出一条自己的人生道路。



李敏镐在2006年通过《秘密的校园》出道后，通过《花样男子》跻身韩流明星。之后出演《城市猎人》、《城市猎人》、《继承者们》、《蓝色大海的传说》、《信义》、《The King：永远的君主》、《柏青哥》系列等多部热门作品。



文佳煐2006年以儿童演员出道，凭藉《名不虚传》、《伟大的诱惑者》、《加油吧威基基》、《那个男人的记忆法》、《女神降临》、《瑞草洞》等成爲大势演员。与具教焕合作的电影《后来的我们：如果我们》将在31日上映。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻