宋英奎离世，郑泰佑曝其生前疼爱后辈「常说爱你」，柳承秀透露其死前一周「静静抱著自己」

演过《检法男女》、《Stove League》（金牌救援）、《鸡不可失》、《空气杀人》等等知名作品的绿叶演员宋英奎，4日疑不堪酒驾舆论而选择自我了结，从酒驾曝光到离世短短几天令外界措手不及，一些演艺圈同僚不舍悼念。

张赫镇在首尔艺术大学时期小宋英奎一届，2014年合作过《未生》，2024年又合作《7人的复活》，他在4日听闻宋英奎过世不久便发文：「哥……应该很累、很害怕、很烦恼吧。早知道就打通电话了，ㅠㅠ……天啊真是的……一路好走……对我来说，哥是非常好的人。以后再见吧，安息吧。」底下李施彦、成道铉（성도현）、郑在权（장재권）、金旲兴等也表达哀悼。



黄万益也在第一时间发文：「英奎哥……学生时代作为系学长，也是舞台上的演技前辈，还把一个人孤孤单单的我引荐到同公司的我的英奎哥……哥不是一直都那样吗……无论在哪都不气馁、坦荡荡的……这样的我的英奎哥不应该这样啊……虽然哥很累，但总是先照顾后辈们，是总笑著带给我们勇气的哥……我会想你的哥……」



李钟赫5日拍下宋英奎灵堂现场画面悲痛写下：「有够无力。就这么讨厌这世界？？因为懦弱所以很失望……真没想到会这样。明明很疼我……安息吧。首尔艺术大学戏剧系89级学长……还说高尔夫打得很好却从没赢过我，应该要再一起打的……都约定好了……」李钟赫和宋英奎除了是大学学弟、学长的关系外，2014年也合作过MBC独幕剧《转折点》



郑泰佑一样发了灵堂照，限时动态写下「亲爱的英奎哥……常常对弟弟们说爱你的英奎哥」，发文则写：「英奎哥……亲爱的英奎哥……常常说我爱你的英奎哥。我爱你。♡♡」还翻出过往和宋英奎的珍贵合照。多张照片是郑泰佑和宋英奎、尹瑞贤、金法来、赵在允今年2月才赴江陵旅行的合照。



柳承秀回忆：「和哥第一次见面是SBS戏剧《追击者THE CHASER》，坏人演技怎么会演得那么好？不过我们每次见面都会像竞争一样地演戏，真的很有默契。无法忘记一周前哥结束演出后，静静抱著我的苦涩表情。哥，这段时间辛苦了！现在好好休息吧！善均才离开没多久……」柳承秀首度曝光宋英奎在出事后曾找他诉苦，「善均才离开没多久」指2023年底也选择自我了断的李善均，吐露连续送走挚友的遗憾与心酸。



文熙景和宋英奎2014年合作过《你们被包围了》，5月才送走崔廷宇‎的她，又面临同僚离世的感慨，她发了白色菊花照说：「为故人祈求冥福。送走了非常令人惋惜的后辈，是真的很善良、很努力的演员。真的好无力啊，对不起我应该要常常打电话关心的，现在安息吧英奎。」



金艺玲发出宋英奎特地来看自己舞台剧的合照，还有白菊花说：「一起登台那天至今还历历在目……那个弟弟离开了我们。不敢相信，心太痛了。愿你在那安息。他的才华和温暖，我会永远记住的。盛开的白花更让人心痛ㅠ。」



李相仑2008年和宋昌义、宋英奎合作过《神的天秤》，他翻出和宋英奎的照片写下：「哥给我们的幸福、从哥那里得到的爱有多大，我们的心里就被凿下多大的洞……没能常常联络真的非常抱歉，哥……愿您在那里能安心，我爱你，我永远的学凡哥（《神的天秤》角色）。」



宋英奎据各大韩媒推测，生前不只有酒驾遭换角与可能随之而来的赔偿压力，在此前还有生意失败、与妻小分居的难关，《OSEN》甚至取得某挚友的回应，其艰难地表示宋英奎应是为缓解压力饮酒，周围的人都曾劝阻，岂知发生了酒驾，形成难以挽回的恶性循环。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻