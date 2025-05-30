崔廷宇過世，《多樣的兒媳》「妻子」文熙景、《五個孩子》「女婿」安在旭不捨悼念

資深演員崔廷宇（崔政宇）27日驟逝，除了合作多年《神的測驗》裡演他學生的柳德煥公開悼念之外，《多樣的兒媳》（冤家兒媳）和他扮演夫妻的文熙景，及《五個孩子》演他女婿的安在旭也發文悼念。

*先前報導：

〈資深演員崔廷宇過世，柳德煥親赴靈堂悼念，兩人是《神的測驗》「師徒」啊！〉



崔廷宇與文熙景曾在家庭連續劇《多樣的兒媳》裡扮演夫妻，飾演朴玟浩（車道鎮 飾）爸媽，文熙景當日IG便發出白色菊花照，以及和崔廷宇的合照。文熙景寫下：「為故人祈求冥福，曾在同個片場成為依靠的崔廷宇前輩，不能再見到前輩的演技太遺憾了，現在安息吧，我會非常想念您。」



崔廷宇昨（29）日上午出殯，今日文熙景再度發文，將三張照片用幻燈片方式播放，分別是崔廷宇靈堂照、和劇中媳婦「黃金星」李周妍（李珠妍，女團After School出身）片場合照、《多樣的兒媳》劇組合照。文熙景寫下：「2017年MBC《多樣的兒媳》家族，還留下了這樣幸福的拍攝現場照片呢，崔廷宇前輩在那邊也多多展現好演技吧！想念你了，前輩是最棒的。」



▼回顧崔廷宇《多樣的兒媳》身影



另一檔2016年播出的KBS連續劇《五個孩子》裡，崔廷宇扮演男主角李尚泰（安在旭 飾）的岳父，當年崔廷宇和安在旭、崔友淵等人因戲熟識，安在旭曾上傳一張三人共同於公園運動的照片。崔廷宇過世，安在旭以兩人合照寫道：「希望哥不要孤單，與您同在。請一起祈禱……」似乎透露親自送了崔廷宇一程，令人傷感。



▼回顧《五個孩子》崔廷宇身影



據韓國媒體報導，不少演藝圈同仁、後輩演員都到了崔廷宇靈堂致意，或者送上花圈哀悼。

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