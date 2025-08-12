炸鸡可是韩国人的命啊？！安普贤竟然完全不碰，靠8包鸡胸肉撑起好身材

人气男演员安普贤近日作客JTBC综艺节目《拜托了冰箱since 2014》，大方公开了自己严格的减肥饮食和管理秘诀，成功吸引观众目光。

当天节目中安普贤与电影《凌晨两点的恶魔》的女主角润娥共同亮相。 安普贤的冰箱里满满是健康的减肥食材，包括鸡胸肉、燕麦和全麦义大利面，显示出他对饮食管理的严谨态度。

有趣的是冰箱中竟然还有被认为是减肥大敌的啤酒，安普贤坦言：「我喜欢喝酒，所以必须节制，但又要解决饱足感，所以我喝零卡啤酒。」身为前拳击手，他还分享了独特的体重控制秘技：「有些拳击手会剃光头，或用纸杯吐口水调体重，而我则是靠咬脸颊或捏手腕来感觉体重变化。」这番话让现场惊讶不已。



此外，安普贤还透露自己其实是个大胃王，指著冰箱里的面包说：「我喜欢甜点和面包，当兵时一天能吃16个巧克力派、24个巧克力蛋糕。」不过，他也透露找到了低热量的蒟蒻面包作为健康替代。



最让人震惊的是安普贤居然不喜欢吃鸡肉，甚至从没叫过炸鸡外卖，这在韩国简直是罕见的事。 他解释：「只有朋友来的时候才会叫炸鸡，平时我超讨厌鸡胸肉，但不得不吃。 我一天吃200克白饭配8包鸡胸肉，另外还准备鸭胸和鱼肉等多种蛋白质。」彻底展现了他的严格自律。



安普贤这番既严谨又幽默的分享，不仅让人佩服他的自律，也让大家忍不住想知道，他的下一步饮食计划会是什么！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻