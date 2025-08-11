《我的女友比我帅》关系复杂、爆笑又心动的经典三大场面！男友身边有心机学妹，闺蜜居然爱上我

（雷）Viu Original 浪漫喜剧《我的女友比我帅》剧情结合奇幻校园爱情、伪BL剧、伪女女恋...等多元复杂关系网，只有你想不到～没有剧组做不到的精采夸张剧情，可以说是无脑纾压的近期最佳韩剧，带大家回顾几个令人震撼的故事发展！

剧情讲述一夜之间变成花美男的女友金至恩（Arin 饰），以及无法放弃这段恋情、专心守护女友的朴允载（尹产贺 饰）之间所展开的疯狂浪漫故事，当至恩变成男生时会以金至勋（柳政厚 饰）隐藏身分，帅气的脸蛋却也引发了不少新事件，影响著众人的关系。



【一】男女主的心，依旧为对方悸动！

喜欢著朴允载的心机学妹姜珉周（Chuu 饰）送他到医院，还在允载父母面前谎称自己是允载女友。金至勋情急之下在众人面前抛下「因为我是朴允载的女朋友啊」的惊人发言，事后解释只是开玩笑。允载发现至勋心情不佳，向前关心，也默默靠在了至勋的肩膀上。





之后，三人一起去吃麻辣烫，至勋和珉周之间展开了「吃辣对决」，看著至勋被辣到受不了的模样，允载彷佛看到了从前女友至恩的模样，忍不住脱口而出：「好想亲你（你）」，至勋也很自然的擦去允载嘴角的食物，两人依旧会因为习惯彼此，而为对方心动。





【二】男友身边的心机学妹，让人看了好怒～

姜珉周这个角色真的是让观众看了好气气气气！明知道朴允载跟金至恩是交往关系，却又想尽办法接近对方、诱惑对方，即使允载百般表明立场的坚定拒绝，她仍不放弃地频频靠近，珉周甚至故意剪了和至恩一样的发型＆装扮，出现在允载面前，对於女友变成男生的允载来说，可以说带来了极大震撼。



更扯的是...第六集结尾让主角们的关系进入新的混乱境界！心机学妹直接搬到至恩家的楼上！让人忍不住大翻白眼。



【三】闺蜜居然爱上我，每个KISS场面都爆击著观众

至恩的外型变成至勋后，帅气的脸蛋和依旧亲切的互动，时常让无恋爱经验的闺蜜崔瑜里（朴珠嫚 饰）感到混乱，有一幕是闺蜜准备睡觉，至勋爬到床上亲自帮她拿下眼镜，各种体贴和近距离行为让闺蜜心跳不已。之后至勋更是假扮成闺蜜男友，帮她解围，替她出气！



至勋因帅气夜店照而在网路上爆红，却出现越来越夸张的身分猜测，为了阻挡流言蜚语，身为知名网路小说家的闺蜜，提议两人再次假装成情侣，签书会上，直接在众人面前KISS来证明两人关系。



主演之间的关系可以说是越演越复杂，让人意想不到后续发展，也更加期待之后的剧情！热门韩剧《我的女友比我帅》每逢星期三、四晚上十时在Viu上架播出。



