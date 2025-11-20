明年1月8日首演！李相仑李东辉将饰演话剧《Turning Machine》主角「人工智能之父」艾伦图灵～拯救1400万人的天才数学家

演员李相仑与李东辉两人将於明年1月8日起到3月1日，於首尔世宗文化会馆S展演厅演出话剧《Turning Machine图灵机器》饰演剧中的主角艾伦图灵。

《Turning Machine图灵机器》剧情是将一位英国天才数学家艾伦图灵的人生搬上舞台，这部作品由作家兼演员的伯努瓦・索勒斯（Benôt Solès）执笔，曾在堪称是「法国戏剧界权威」的莫里埃尔（Molière Awards）大奖上，囊括了最优秀作家奖、最优秀喜剧奖、最优秀男主角奖、最优秀作品奖等4个主要奖项，意味著本剧的作品性和艺术性同时得到了认可。该剧也曾在2023年於韩国首度演出，以演员们高智力高密度的演技，加上观众们也一起与演员合作以4面舞台构成的完美演出，当时受到了许多观众们以及戏剧界的一致好评。

演员李相仑本次所饰演的角色艾伦图灵，是在第二次世界大战当时，解读德国基密密码「Enigma埃尼格玛」并拯救约1400万人的生命，著实缩短了战争的隐藏英雄。同时，艾伦图灵也是现代计算机科学的先驱者，首次提出了人工智能（AI）的概念，并首次设计了辨别机器是否具备人工智能的实验，现代的人称作「图灵测试」。



演员李相仑本身也是一位首尔大学物理系的高材生，被挑选为该剧的主角也相当合适。过去他曾演过许多话剧作品如《Closer》、《Salesman的死亡》、《等待果陀》等，也擅长在舞台上与观众们进行互动。除了李相仑，艾伦图灵的角色还有另一演员李东辉在不同场次演出，两人将各自演译不同魅力的天才数学家。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻