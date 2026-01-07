《模范的士3》本周大结局！金钟洙化身神秘最后反派，李帝勋和彩虹运输会如何应战？

在 Viu Original 热门韩剧《模范的士3》中，多位主演级演员化身各案件的反派角色，成为了话题！

颠覆以往形象的笠松将（饰 松田庆太）首先登场；尹施允（饰 车炳镇）与张娜拉（饰 姜珠莉）完美诠释出道以来的第一个反派角色；此外，阴问锡（饰 千广镇）与金成圭（饰 高成赫）再次展现多样面貌，这些反派角色的演出都获得观众高度好评。而《模范的士3》即将於本周迎来大结局，金钟洙也将作为最后一位反派登场，备受期待！



公开的特别海报中，金钟洙展现强大气场。漆黑的夜晚，他坐在车内紧抿双唇，凝视车窗外的目标，那带著阴险意味的眼神瞬间挑起观众好奇心。他全身散发出的沉重而神秘气息，预告了一场将撼动剧情的「巨恶」登场。在剧中，他将饰演一个彻底神秘的角色「吴元相」。



此前的预告也透露，最后一幕以军队为背景，让人更加好奇他究竟犯下了什么恶行。而金道奇（李帝勋 饰）和彩虹运输又将如何与他展开史上最高潮的对决？最后两集绝对不能错过！



而拥有41年演技经历的金钟洙，曾出演过《愁城波哥大》、《左轮手枪》、《神鬼海底捞》、《1987》等经典电影，近年又陆续出演《尸战朝鲜》、《MOVING 异能》、《江南 B-Side》与《操控游戏》等多部影视作品，展现精湛演技与不可替代的存在感。这次在《模范的士3》中，他将呈现怎样的全新面貌，也让观众充满期待！



Viu Original 原创犯罪韩剧《模范的士3》将在本周播出结局，香港观众记得逢星期五、六晚到Viu紧贴进度。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻