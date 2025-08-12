【韩网热门】ENHYPEN周边丑到粉丝直吐槽：这是狗玩具吗？

男团ENHYPEN推出的一系列周边看得粉丝们倒抽一口气！

하 빌리프랩 미감 진짜 줘도 가질까 말까임 pic.twitter.com/VeZxBikIHB — ㅉ!ㅇ (@jangu2_) August 11, 2025

韩国网友评论：

1. 不夸张，真长得跟我家狗玩的玩具一样，这竟然是偶像周边

2. HYBE 旗下偶像角色都很多很可爱的，可以参考一下再做啊ᄏ

3. 哇，就算 500 块我也不买

4. 应援棒震撼...

5. 狗狗的吱吱叫玩具...

6. 真的不是在挑衅吗？

7. 明明卖娃娃周边就能捞钱，开巡演却不做周边生意，真搞不懂

8. 比大创 1,000块的东西还烂

9. 居然能丑成这样

10. 感觉就是大创的甜点娃娃钥匙圈... 这什么东西ᅲ

11. 没有设计师吗？

12. 真的觉得狗狗玩具质感都比这好，粉丝在他们眼里算什么？

13. 我怎么觉得还行，与其明星气质差到小丑水平，不如这样算了

14. 没有眼鼻嘴吗???

15. 不是大公司吗？ 怎么品质这么差????

16. 不买就好了，但他们好像根本没考虑库存问题ᄏᄏᄏ

17. 真不是从大创搬来的吗？

18. 看同公司出的娃娃，感觉也不是做不出好的啊...

19. 是不是懒得请设计师，直接从哪里偷了图案来用啊

20. 不是啊，既然是娃娃，至少应该做成角色造型才对吧

21. BELIFT LAB为什么这样对 ENHYPEN？ 每次出的东西都没有诚意

22. 要卖给粉丝的话，就应该做成成员娃娃才会有人买，为什么是甜点娃娃啊

