炸雞可是韓國人的命啊？！安普賢竟然完全不碰，靠8包雞胸肉撐起好身材

人氣男演員安普賢近日作客JTBC綜藝節目《拜託了冰箱since 2014》，大方公開了自己嚴格的減肥飲食和管理秘訣，成功吸引觀眾目光。

當天節目中安普賢與電影《凌晨兩點的惡魔》的女主角潤娥共同亮相。 安普賢的冰箱裡滿滿是健康的減肥食材，包括雞胸肉、燕麥和全麥義大利麵，顯示出他對飲食管理的嚴謹態度。

有趣的是冰箱中竟然還有被認為是減肥大敵的啤酒，安普賢坦言：「我喜歡喝酒，所以必須節制，但又要解決飽足感，所以我喝零卡啤酒。」身為前拳擊手，他還分享了獨特的體重控制祕技：「有些拳擊手會剃光頭，或用紙杯吐口水調體重，而我則是靠咬臉頰或捏手腕來感覺體重變化。」這番話讓現場驚訝不已。



此外，安普賢還透露自己其實是個大胃王，指著冰箱裡的麵包說：「我喜歡甜點和麵包，當兵時一天能吃16個巧克力派、24個巧克力蛋糕。」不過，他也透露找到了低熱量的蒟蒻麵包作為健康替代。



最讓人震驚的是安普賢居然不喜歡吃雞肉，甚至從沒叫過炸雞外賣，這在韓國簡直是罕見的事。 他解釋：「只有朋友來的時候才會叫炸雞，平時我超討厭雞胸肉，但不得不吃。 我一天吃200克白飯配8包雞胸肉，另外還準備鴨胸和魚肉等多種蛋白質。」徹底展現了他的嚴格自律。



安普賢這番既嚴謹又幽默的分享，不僅讓人佩服他的自律，也讓大家忍不住想知道，他的下一步飲食計劃會是什麼！

