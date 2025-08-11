《Kpop 猎魔女团》+《全知读者视角》主演安孝燮全球收割粉丝！迷妹迷弟排队领号等见本尊：他有没有分身啊

如果你还不知道安孝燮，那你可能真的不太追韩流了。 因为这位帅哥现在不只是在韩国红，他已经红到地球另一端——拉丁美洲去了！

最近，安孝燮透过两部重量级作品，彻底坐稳「K-Contents全球宣传大使」的宝座。 第一部是Netflix原创动画电影《Kpop 猎魔女团》，上映后直接屠榜全球排行榜，还创下Netflix历代原创动画电影观看时数第一的惊人纪录——目前已突破2亿2,080万小时！你没听错，是「小时」！

安孝燮在里面声演偶像团体「Saja Boys」的队长「振宇」，用又苏又有深度的声线让全世界观众都恋爱了。 国外媒体甚至评价说：「这不只是配音，这是声音的演技革命！」（有点夸张但听起来就很厉害）



第二部作品是改编自超人气网漫的真人电影《全知读者视角》。 这部片在正式上映前就已经卖到全球113个国家和地区，横跨亚洲、欧洲、北美洲，一个字：猛！在《全知读者视角》中，安孝燮饰演主角「金独子」，不但武打戏自己来、不用替身，还把那种「拯救世界的普通人」演得让人信了。 他不只扛戏扛票房，还扛起粉丝的心！



更惊人的是，南美洲粉丝的反应比泡菜锅还火辣。 墨西哥第一大报《El Metro》直接把他放在报纸头版封面，称他是「征服所有世代的K-偶像」。 其他当地媒体也跟进报导，称他是K-内容新浪潮的脸，这下连拉丁美洲的妈妈们都认识他了吧？



从动画到真人电影，从韩国到世界，从偶像派到实力派，安孝燮正以全能艺人模式全速运转！ 据说他接下来将出演2026年上半年播出的电视剧《今天也售罄了》，继续挑战自我，收割更多心。

全球粉丝表示：「请问安孝燮有分身吗？ 我们也想每天看到他。」

