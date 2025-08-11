《我家的熊孩子》身高168.2的人气谐星许卿焕感叹：「因为身高结不了婚，想做手术摆脱困境」

10日播出的 SBS 综艺节目《我家的熊孩子》中，播出了金俊昊与许卿焕为了增高手术而前往骨科医院的画面，高额的手术费用也随之曝光，引发了关注与讨论。

当天，许卿焕在医院候诊室坦言：「这是人生最后的机会。」、「我没结婚，可能也跟身高有关。有几位女性因为我的身高而犹豫，上次相亲也是因为身高而不顺利。」语气中带著委屈。



在医院测量的结果显示，许卿焕的身高为 168.2 公分。医生还补充说：「下半身偏短。」让许卿焕感到非常沮丧。



在进行增高手术谘询前，许卿焕表示：「我并不要求到 180 公分，怕身体负担太大，大约 177 公分就好。」医生则说：「虽然实际是 177 公分，但看起来会超过 180 公分，而且你的手臂比例相对不错。」



此外，一旁打趣的金俊昊，测量结果是 168.5 公分，让现场爆笑。医生还补了一句：「腿比卿焕先生更短。」再度让他受击。

许卿焕笑说：「我还是好太多了，瞬间开心起来。」金俊昊则自豪地说：「坐著的高度不是我更高吗？」许卿焕立刻回呛：「那你就一直坐著吧！」引发笑声。

两人正式接受增高手术的谘询时，听到医生说有人曾增高 13.5 公分，不免露出羡慕的眼神。当金俊昊问到手术方式时，医生解释：「手术的正式名称是『四肢延长术』，简单来说就是把骨头折断，再慢慢拉伸，骨头会跟著生长。」但得知手术最低费用约 4000 万韩元，而且比起手术本身，「延长过程」的痛苦更加剧烈，两人瞬间对手术感到畏惧。

PS：4000万韩元约＝台币86万3059元＝美金28897元



▼相关影片（香港观众可至Viu收看完整节目，逢星期日深夜上线）



