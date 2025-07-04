明日花绮罗为周鹤年辩护：他是我的粉丝，无肉体关系、只因纯喝酒被退队「令人沮丧」

男团THE BOYZ出身的成员周鹤年，近日被判定在性交易嫌疑上「不予起诉」，而与该事件一同被提及的日本退役AV女优明日花绮罗再次出面澄清。

明日花绮罗於本月1日透过直播说明当时情况，表示那天是和两年没见的男性朋友们聚会，但事前并不知道会有韩国人出席，也不认识现场的其他女生。

她委屈地表示：「周鹤年说他是我长久以来的粉丝。 《周刊文春》的报导有很多不实资讯。 报导说我们见了三、四次，但我当天才第一次见他。」



对於街头「背后抱」照片及买春传闻，明日花绮罗强调：「我没抱他，完全没有。 我根本没碰他。 不管看哪张照片，都没有我主动接触他的画面。 虽然他长得很帅，但我们之间绝对没有任何肉体关系。」

对於周鹤年被退出THE BOYZ一事，她表示背后也许另有隐情：「因为单纯喝个酒就被赶出团体，实在让人无法理解。 我认为他们从一开始就想把他踢掉，只是现在找到时机。 我怀疑他们是在掩盖别的事。」

明日花绮罗坦言：「说真的，只因为去喝酒聚会就被开除，感觉太荒谬了。 而且那种『只要跟她去喝酒就会被开除』的氛围，真的很令人沮丧和反感。」

韩网友对明日花绮罗的上述说法提出质疑：「长久以来喜欢AV女优的男偶像...哇」「不要再爆TMI了」「看来是为了自保而完全放弃对方」「一般人会把第一次见面的人带回家吗？」「对日本人来说这些完全无所谓吗？」「感谢所属社第一时间切割」。



这场争议始於今年6月，有媒体报导周鹤年曾在日本东京的私人酒局中与明日花绮罗进行私下接触。 对此，THE BOYZ所属社One Hundred宣布周鹤年退出团体。 随后有报导称周鹤年与明日花绮罗不仅是喝酒、更涉嫌性交易，周鹤年立刻反驳：「的确有和朋友们参加酒局，但完全没有性交易或任何非法行为。」并声称从未同意退团，将对所属社及报导性交易的媒体采取法律行动。

明日花绮罗也於上月21日在SNS表示：「我这辈子从来没有私下收钱发生性关系，这次也一样。 当天有个第一次见面的女生似乎喜欢周鹤年，拍了合照后被卖给了《周刊文春》。」

根据2日首尔江南警察署的说法，周鹤年被指控性交易一案已获得不起诉处分。 告发人是根据网路报导提出指控，并未有足够的具体理由或情况开启正式调查。



双方皆强烈否认质疑、主张无辜，目前事件仍陷入「罗生门」式的真相攻防。

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