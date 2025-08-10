全新恋粽《恋爱倒数1小时》预告！「综艺大势」池睿恩寻找真爱，《恋爱兄妹》《换乘恋爱》《单身即地狱》男嘉宾都登场！

哇～竟然可以看到这几位男嘉宾出现在同个节目，恋粽世界观大整合啊！

Disney+ 新综艺《恋爱倒数1小时》是《Running Man》成员池睿恩展开寻爱之旅。在20集的节目中，池睿恩和各种类型、不同性格的男子展开限时约会（2对1相亲30分钟、1对1相亲30分钟），在时间与情感的拉锯中，寻找自己的真命天子。



公开的预告中，单身N年的池睿恩好奇：「究竟会出现什么样的人呢？」紧接著出演《恋爱兄妹》李熔宇、《换乘恋爱2》郑圭敏、《我是SOLO》朴昌淳、《单身即地狱2》崔钟宇、《换乘恋爱3》金光泰、《单身即地狱2》金世埈、《Heart Signal 2》郑载鹄（郑在浩）等热门恋爱节目而成爲话题的出演者，作爲池睿恩的相亲男登场！



之后池睿恩表示：「希望能遇到让我心动的男生，要抓住我的心可没那么简单。」「这是在告白吗」、「我都搞不懂我自己了」、「我不知道该把眼睛放在哪里」、「真的办～真的要疯了」等，因相亲男们的直言不讳而眩晕的池睿恩，让人期待之后的发展。

预告一公开，也让网友纷纷表示：「感觉会有意思」、「熔宇又出来了？」、「圭敏是要上几次节目」、「希望睿恩多展现可爱的魅力」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻