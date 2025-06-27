苍井空罕见发文疑针对周鹤年争议：护航同僚，AV女优不是妓女

日本知名前AV女优苍井空近日针对韩国男团THE BOYZ前成员周鹤年卷入的性交易疑云发表看法，引起关注。

日前苍井空在SNS上以日文与韩文发文表示：「虽然是在表现性行为，AV女优不是妓女。」并接著补充道：「真正的错，是做出可能导致这类照片被流出的行为。」

此言被解读为针对近期周鹤年与同为AV出身的日本艺人明日花绮罗之间的性交易疑云。 据悉，周鹤年於今年5月曾私下与明日花绮罗见面，消息近日曝光后，他遭到所属经纪公司ONE HUNDRED解约，甚至被追讨20亿的赔偿金。



针对性交易指控，周鹤年表示：「确实曾一同饮酒，但从未从事非法行为。」明日花绮罗亦澄清：「我人生中从未因为性行为收过钱。」双方皆否认不当行为。



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THE BOYZ周鹤年喊冤「没买春AV女优」，怒斥公司索赔20亿逼退团：「拿证据来！」公司反驳是合理措施

目前，周鹤年已对经纪公司与报导此事的媒体展开法律行动，声称将为自己名誉维权。

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