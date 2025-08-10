朴赞郁「罢工期坚持写剧本」遭美国编剧工会除名，新片《无可奈何》恐无缘奥斯卡金像奖

曾执导《下女的诱惑》《原罪犯》等优秀作品、享誉各国的韩国导演朴赞郁，因在美国编剧工会（WGA）罢工期间参与美国作品的编剧工作而遭到除名。 外界预测，这一决定可能会对他未来在好莱坞的活动造成冲击。

根据《Variety》等美国主要媒体8月9日（韩国时间）报导，WGA发表声明称，因涉嫌违反2023年罢工规定，将朴赞郁以及与他共同编写HBO剧集《同情者》（The Sympathizer）剧本的Don McKellar从会员名单中除名。 该剧由小劳勃道尼主演，已在去年4月播出。



WGA是由约1万1千名活跃於美国电影、电视、串流与广播产业的编剧组成的工会，2023年5月起发动长达148天的大罢工，全面禁止会员进行商业性写作，要求改善因全球串流市场扩张而出现的待遇问题。

虽然WGA没有明确说明朴赞郁违反了哪一条规定，但外媒推测，他在罢工期间参与了属於「经济活动」范畴的《同情者》编剧工作，罢工规范遵守委员会因此认定需要惩戒，经理事会审议后作出除名决定。 据悉，朴赞郁并未对该决定提出异议。

被WGA除名并不意味著法律上禁止编剧工作，但由於好莱坞主要片厂、电视台与串流平台遵循与工会的集体协议，只聘用 WGA 所属编剧，实际上等同於朴赞郁在美国的编剧活动被封锁。虽然导演工作不受影响，但由於朴赞郁的创作风格是为大多数导演作品亲自编写剧本，一旦编剧受阻，势必影响他在好莱坞的未来活动。



《Variety》也指出这次除名决定「将对朴导演产生不利影响」，并表示他将无法参与迪士尼、HBO、Netflix 等大型片厂的项目。

此外，有分析认为，预定9月上映的朴赞郁新片《无可奈何》在进军美国市场上可能也会受到限制。 该片已获邀参加义大利威尼斯国际电影节竞赛单元，并已报名角逐明年美国奥斯卡最佳国际影片。 不过，这次除名事件恐怕会对《无可奈何》的奥斯卡宣传活动造成不利影响。



