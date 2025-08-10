金炳万弃养前妻女儿，胜诉关键曝光：养女伙同母亲诬告家暴，构成不孝行为

谐星金炳万先后三次提出解除与前妻女儿的收养关系，最近终於获得法院支持。 随著案件细节曝光，韩网友收回先前对前妻女儿的同情，转为庆幸金炳万逃离「魔窟」。

8日，首尔家庭法院对金炳万向A某提起的解除收养诉讼作出判决，裁定解除养父与亲养子关系。

韩国现行《民法》对亲养子的解除收养条件规定非常严格，不承认协议解除收养，只承认经由法院判决解除收养。 理由仅限於两种情况： 养父母虐待或遗弃亲养子、或其他严重损害其福利的情况; 以及亲养子对养父母有不孝行为（悖伦行为），导致无法维持收养关系的情况。

离婚诉讼期间，前妻曾对金炳万提出家暴、性侵等多项指控，爆料称：「女儿有一次睡醒后，看见妈妈正在被打，一度用了全身去阻挡。」对此，金炳万方面反驳称，前妻所指称的那段时间里金炳万人在海外，侧面佐证了夫妻之间缺乏交流的事实，前妻所提出的指控也被证实皆为诬告。



而前妻的女儿当时作证称亲眼目睹金炳万对妈妈施暴、且曾试图阻止暴行，相当於做假证诬告，因此被法院认定符合不孝行为、存在「悖伦关系」，判决准许解除收养。

金炳万於2011年与大他7岁的妻子登记结婚，并收养了前妻与前夫所生的女儿A某作为亲养子。 在长期分居后，金炳万於2020年提出离婚诉讼，2023年最终确定离婚。 前妻在婚姻存续期间为金炳万购买了24份人寿保险，受益人皆为前妻和前妻的女儿，而金炳万直到离婚诉讼期间才得知该事实。

此外，金炳万将於9月再婚，承认已有两名亲生子女，但否认是婚外所生，强调「是在婚姻破裂之后认识准新娘并有了孩子」。



