李先彬首场台湾粉丝见面会「LEE SUN BIN TAIPEI FAN MEETING“BINside Out”」敲定9月6日！门票8月9日全面开售

韩国人气女演员李先彬（Lee Sun Bin）即将於2025年9月6日（星期六）晚间6点，在台北WESTAR举办个人首场台湾粉丝见面会【Lee Sun Bin Taipei Fan Meeting “BINside Out”】。这场专属台湾粉丝的限定活动，将成为她与粉丝分享演艺旅程与生活点滴的重要时刻。近年来，李先彬不 仅在戏剧、电影领域持续展现亮眼表现，更以真诚率性的个人魅力深受观众喜爱，成为备受关注的全方位艺人。

近期她主演的韩国惊悚电影《Noise》话题不断，该剧已於2025年6月25日在韩国正式上映，后续更将陆续於亚洲、欧洲及拉丁美洲等国际市场上映。电影以「日常噪音恐惧」为核心概念，描绘都市生活中因不明噪音引发的极限压力与心理崩溃，李先彬细腻刻划角色，由理智走向崩溃的转变，展现深厚演技，获得观众与影评一致好评，不止引起高度关注与肯定，也再度印证电影的全球话题性。



作为从女团出身、跨足戏剧的演员，李先彬的代表作从《Missing 9》、《酒鬼都市女人们》系列作品、《少年时代》，到近期话题作《爱情发芽中》，还有即将在9月播出的《去月球吧》，每部作品都呈现她在角色塑造上的多样性与深度。李先彬不仅拥有扎实的演技实力，亦展现出能歌擅舞的全能艺人风采，时常在综艺节目中带来清亮歌声与亮眼舞技，展现不设限的表演魅力。

这次【BINside Out】粉丝见面会，活动全区对号入座，票价分为NT$3,800／NT$2,800与身心席NT$1,900，将於2025年8月9日（六）下午1点，透过全台7-ELEVEN ibon机台及ibon网站正式开卖。凡购票入场之观众，皆可获得活动限定的「HI-TOUCH」击掌福利与专属小卡组。此外，还有机

会获得一对一合照、十对一合照、亲笔签名明信片与拍立得等珍贵福利，让粉丝能够收获难得的互动回忆。



李先彬将以最真挚的心意，带著她的笑容与故事走进粉丝的世界，开启从「BINside」到「Outside」的感动之夜。喜爱李先彬的朋友们千万不要错过这次专属台湾的难得机会，敬请准时锁定8月9日下午1点开卖时段，抢下与她近距离互动的珍贵门票。欲获得更多活动资讯与更新，请持续关注主办单位D-SHOW的官方Facebook与Instagram社群平台。



