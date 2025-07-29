全球疯cover《Kpop 猎魔女团》〈Golden〉，Lily、颂乐、郑恩地、Bada、厉旭、Ailee等你服谁？

Netflix动画片《Kpop 猎魔女团》红遍全球，高难度OST〈Golden〉跟著受到广泛Cover……

以下盘点翻唱韩星！大致以Cover时间先后顺序列出，韩网评论参考Theqoo论坛及原片留言：

solo歌手权珍雅（曾为限定团WSG Wannabe成员）（点阅目前超过270万）



韩网评论（Theqoo讨论破290留言）：

「哇唱歌技巧太棒了ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ（发抖之意）」

「都兜转转最后还是回到权珍雅身边」

「一般cover还是有原作的影子，但cover本来就要按照自己的风格唱歌，而不是全照原作……真的很喜欢权珍雅的版本ㅠㅠㅠ」

「像《Kpop猎魔女团》粉丝演唱会才能听到的抒情曲版本」

「权珍雅的〈Golden〉表现出了歌手不是速度的竞争者，而是指明方向的人。」

「其他cover都是为了炫耀高音而让人耳朵痛的水准，但这个声音好饱满啊」

NMIXX主唱Lily（点阅目前破426万）



韩网评论（Theqoo讨论破600留言）：

「Lily就是Lily……就算只是在练习室唱也能唱出那种程度」

「这才是现场演唱，唱得真好」

「直接现场演唱消化到这种程度，真的很厉害啊」

「不愧是Lily，真是疯了」

「连麦克风都没有直接唱……」

MAMAMOO主唱兼solo歌手颂乐（点阅目前超过125万）



韩网评论：

「为什么……（颂乐）担心了呢？因为太厉害担心会支配世界吗？」

「想起了在海外采访中，饰演佐依的演员说如果真的能进入K-POP团体的话，MAMAMOO是最想加入的团ㅎㅎㅎ（颜文字）」

「这是负责第三代魂门的K-POP歌手～」

「虽然听过很多次这首歌的翻唱，但还是第一次听完流泪。」

「低音很扎实，强弱有调节，假音高音都很完美啊，cover中最棒的，听歌都起鸡皮疙瘩了～大家专注於高音的时候，颂乐好像整个歌曲的过程都专注。」

《Kpop猎魔女团》导演兼编剧Maggie Kang都转发喊「Amazingggggg」：



IVE主唱安俞真（点阅目前破413万）



韩网评论：

「真的唱得很好，但是想听无修音的……不是怀疑实力，而是比起有修音的干净利落的版本，更想听现场演唱的那种味道……俞真的声音现场演唱真的很清爽」（此留言获1.2万赞）

「听说〈Golden〉和IVE〈I AM〉很像，安俞真一唱就很有感觉了」

「英语发音很好，高音听起来也很舒服，所以一直在找这个影片，很舒畅，完全不是会耳朵痛或有负担的高音，非常好听……太美了」

「哇，第一次听〈Golden〉的时候就觉得有IVE〈I AM〉感觉 听到俞真的翻唱后觉得很神奇，很好……」

附上网友Mix〈Golden〉与IVE〈I AM〉：



Urban Zakapa成员权纯一（点阅目前近83万）



韩网评论：

「先不说提高高音，调整呼吸好像就疯了」

「疯了;（流汗之意）男生也能这样吗？太神奇了」

「目前为止是世界第一」

「现在男汤也有守护的人了」

「男声也可以〈Golden〉更让人惊讶……还是坐著唱ㄷㄷ（发抖之意）」

Apink主唱兼solo歌手郑恩地（Weverse直播转发到X超过百万观看）



정은지 ver. 케데헌 ost Golden pic.twitter.com/U2FiNQpwVf — 믕댕댕 (@hyerin1234567) July 19, 2025

韩网评论（Theqoo讨论破500留言）：

「哇……不用假音，真音让人鸡皮疙瘩」

「就是这个，干净俐落」

「这才是真的LIVE」

「唱了高音还若无其事，太了不起了，ㅋㅋㅋㅋ大部分人唱完都会摇头」

「就像郑恩地本来的歌一样，唱得很好很适合」

郑恩地隔天也完整cover了：



정은지 - Golden



하 드디어 천재보컬 정은지가 말아주는 케데헌 골든 풀버전 왔다…. https://t.co/ewAPhh0zE2 pic.twitter.com/N6UkGTy2lO — 믕댕댕 (@hyerin1234567) July 20, 2025

Davichi成员李海莉（点阅目前近80万）



韩网评论：

「请大家以1.15倍速收听。有原曲的感觉（1.1倍速最自然！！）」

「虽然是李海莉式的编曲，但还是忍不住，大家都调了倍速ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」

「大家都说1.1倍比较好，用那种速度保持那种节奏真的很了不起。节拍完美、音程完美、音色完美。」

「李海莉那尖刀般的精准音程，和冬雪般的冰冷音色，名不虚传」

「哇……这种程度的话，一个人也能守住魂门。」

网友剪辑1.1倍速版本破164万观看，有人说变Disney版〈Golden〉了：



S.E.S.主唱兼solo歌手Bada（点阅目前破174万）



韩网评论：

「祖上是来整顿纲纪的啊」

「不是，这位真的是官方前辈啊」

「从1997年到2000年初期，魂门由这个姐姐守护。」

「前辈猎人真的来了」

「其他翻唱感受不出猎魔气息ㅋㅋㅋ，在不好的地方播这首歌时，感觉真的会驱魔。」

「前代恶魔猎人出来的时候，大部分人肯定会想『那一定是S.E.S.』吧，因为是真唱所以真好听」

「不是，好享受……别人像是只属於自己的战斗，但是Bada太兴奋了，好像笑著猎魔一样。」

Super Junior主唱兼solo歌手厉旭（点阅目前破22万）



韩网评论（Theqoo讨论破300留言）：

「嗓音太美了，能唱出这么高的音？」

「疯了，假音真音都很漂亮干爽，强弱调节太好了」

「就像流星雨从满天星空倾泻而下一样」

「声音好像一辈子都是少年，真的好厉害啊」

「没有当过SJ的粉丝，但觉得三主唱是圈内顶级水准」

solo歌手Ailee（点阅目前破156万）



韩网评论：

「疯了，把魂门关上！」

「虽然大家都关注高音，但这首歌的低音很有特色，Bada姐姐、原唱也是，到Ailee姐姐都有自己的特色」

「虽然唱得非常好，但能不能现场演唱原曲伴奏呢……目前翻唱的人当中应该是最适合的，但是编曲太可惜了。」（此留言破1600赞）

「孩子们让开，给你看看。」

「像初雪一样来关闭魂门」

Girl's Day主唱珉雅（点阅目前破29万）



韩网评论：

「只听30秒就觉得真好……」

「虽然外貌已经成熟很多了，但声音还是和以前一样ㅠㅠGirl's Day什么时候回归啊ㅠㅠ」

「珉雅也是被低估的主唱，唱歌也很好听……」

「因为〈Golden〉cover，暂时被遗忘的主唱强者们再次登场，真的很好」

「珉雅就是Girl's Day的鲁米，高音真的很轻爽」

以上是「正经版本」，谁的cover最得你心呢？还有其他较搞笑的版本也来余兴一下XD：

Epik High主唱Tablo（点阅目前近400万，被喻为「生病版〈Golden〉」）



韩网评论：

「是AI吧？？？」（from Super Junior希澈）

「太感动了前辈……」（from AKMU乐童音乐家秀贤）

「魂门都要被撕碎了……消失得无影无踪了……」

「不管什么魂门都垮了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」

Tablo后续回应热烈反响，表示会再多练习，於演唱会上献唱！



AKMU成员秀贤（点阅破240万，秀贤表示她的海豚音一般人听不见）



韩网评论：

「我是海豚所以能听清楚歌声，都从水族馆逃出来了」

「完全可以唱啊……好好唱一次吧拜托ㅠㅠ」

「到目前为止听过的cover里声音最稳定的，非常适合，拜托了完整版ㅜㅜㅜ」

「哇……秀贤的声音和这首歌真的很搭」

「音色真的太美了ㅠㅠ」

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