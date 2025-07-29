全球疯cover《Kpop 猎魔女团》〈Golden〉，Lily、颂乐、郑恩地、Bada、厉旭、Ailee等你服谁？

Netflix动画片《Kpop 猎魔女团》红遍全球，高难度OST〈Golden〉跟著受到广泛Cover……
以下盘点翻唱韩星！大致以Cover时间先后顺序列出，韩网评论参考Theqoo论坛及原片留言：
solo歌手权珍雅（曾为限定团WSG Wannabe成员）（点阅目前超过270万）
韩网评论（Theqoo讨论破290留言）：
「哇唱歌技巧太棒了ㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷㄷ（发抖之意）」
「都兜转转最后还是回到权珍雅身边」
「一般cover还是有原作的影子，但cover本来就要按照自己的风格唱歌，而不是全照原作……真的很喜欢权珍雅的版本ㅠㅠㅠ」
「像《Kpop猎魔女团》粉丝演唱会才能听到的抒情曲版本」
「权珍雅的〈Golden〉表现出了歌手不是速度的竞争者，而是指明方向的人。」
「其他cover都是为了炫耀高音而让人耳朵痛的水准，但这个声音好饱满啊」
NMIXX主唱Lily（点阅目前破426万）
韩网评论（Theqoo讨论破600留言）：
「Lily就是Lily……就算只是在练习室唱也能唱出那种程度」
「这才是现场演唱，唱得真好」
「直接现场演唱消化到这种程度，真的很厉害啊」
「不愧是Lily，真是疯了」
「连麦克风都没有直接唱……」
MAMAMOO主唱兼solo歌手颂乐（点阅目前超过125万）
韩网评论：
「为什么……（颂乐）担心了呢？因为太厉害担心会支配世界吗？」
「想起了在海外采访中，饰演佐依的演员说如果真的能进入K-POP团体的话，MAMAMOO是最想加入的团ㅎㅎㅎ（颜文字）」
「这是负责第三代魂门的K-POP歌手～」
「虽然听过很多次这首歌的翻唱，但还是第一次听完流泪。」
「低音很扎实，强弱有调节，假音高音都很完美啊，cover中最棒的，听歌都起鸡皮疙瘩了～大家专注於高音的时候，颂乐好像整个歌曲的过程都专注。」
《Kpop猎魔女团》导演兼编剧Maggie Kang都转发喊「Amazingggggg」：
Amazingggggg https://t.co/5FPCpwDR24— Maggie Kang (@maggiemkang) July 18, 2025
IVE主唱安俞真（点阅目前破413万）
韩网评论：
「真的唱得很好，但是想听无修音的……不是怀疑实力，而是比起有修音的干净利落的版本，更想听现场演唱的那种味道……俞真的声音现场演唱真的很清爽」（此留言获1.2万赞）
「听说〈Golden〉和IVE〈I AM〉很像，安俞真一唱就很有感觉了」
「英语发音很好，高音听起来也很舒服，所以一直在找这个影片，很舒畅，完全不是会耳朵痛或有负担的高音，非常好听……太美了」
「哇，第一次听〈Golden〉的时候就觉得有IVE〈I AM〉感觉 听到俞真的翻唱后觉得很神奇，很好……」
附上网友Mix〈Golden〉与IVE〈I AM〉：
Urban Zakapa成员权纯一（点阅目前近83万）
韩网评论：
「先不说提高高音，调整呼吸好像就疯了」
「疯了;（流汗之意）男生也能这样吗？太神奇了」
「目前为止是世界第一」
「现在男汤也有守护的人了」
「男声也可以〈Golden〉更让人惊讶……还是坐著唱ㄷㄷ（发抖之意）」
Apink主唱兼solo歌手郑恩地（Weverse直播转发到X超过百万观看）
정은지 ver. 케데헌 ost Golden pic.twitter.com/U2FiNQpwVf— 믕댕댕 (@hyerin1234567) July 19, 2025
韩网评论（Theqoo讨论破500留言）：
「哇……不用假音，真音让人鸡皮疙瘩」
「就是这个，干净俐落」
「这才是真的LIVE」
「唱了高音还若无其事，太了不起了，ㅋㅋㅋㅋ大部分人唱完都会摇头」
「就像郑恩地本来的歌一样，唱得很好很适合」
郑恩地隔天也完整cover了：
정은지 - Golden— 믕댕댕 (@hyerin1234567) July 20, 2025
하 드디어 천재보컬 정은지가 말아주는 케데헌 골든 풀버전 왔다…. https://t.co/ewAPhh0zE2 pic.twitter.com/N6UkGTy2lO
Davichi成员李海莉（点阅目前近80万）
韩网评论：
「请大家以1.15倍速收听。有原曲的感觉（1.1倍速最自然！！）」
「虽然是李海莉式的编曲，但还是忍不住，大家都调了倍速ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」
「大家都说1.1倍比较好，用那种速度保持那种节奏真的很了不起。节拍完美、音程完美、音色完美。」
「李海莉那尖刀般的精准音程，和冬雪般的冰冷音色，名不虚传」
「哇……这种程度的话，一个人也能守住魂门。」
网友剪辑1.1倍速版本破164万观看，有人说变Disney版〈Golden〉了：
S.E.S.主唱兼solo歌手Bada（点阅目前破174万）
韩网评论：
「祖上是来整顿纲纪的啊」
「不是，这位真的是官方前辈啊」
「从1997年到2000年初期，魂门由这个姐姐守护。」
「前辈猎人真的来了」
「其他翻唱感受不出猎魔气息ㅋㅋㅋ，在不好的地方播这首歌时，感觉真的会驱魔。」
「前代恶魔猎人出来的时候，大部分人肯定会想『那一定是S.E.S.』吧，因为是真唱所以真好听」
「不是，好享受……别人像是只属於自己的战斗，但是Bada太兴奋了，好像笑著猎魔一样。」
Super Junior主唱兼solo歌手厉旭（点阅目前破22万）
韩网评论（Theqoo讨论破300留言）：
「嗓音太美了，能唱出这么高的音？」
「疯了，假音真音都很漂亮干爽，强弱调节太好了」
「就像流星雨从满天星空倾泻而下一样」
「声音好像一辈子都是少年，真的好厉害啊」
「没有当过SJ的粉丝，但觉得三主唱是圈内顶级水准」
solo歌手Ailee（点阅目前破156万）
韩网评论：
「疯了，把魂门关上！」
「虽然大家都关注高音，但这首歌的低音很有特色，Bada姐姐、原唱也是，到Ailee姐姐都有自己的特色」
「虽然唱得非常好，但能不能现场演唱原曲伴奏呢……目前翻唱的人当中应该是最适合的，但是编曲太可惜了。」（此留言破1600赞）
「孩子们让开，给你看看。」
「像初雪一样来关闭魂门」
Girl's Day主唱珉雅（点阅目前破29万）
韩网评论：
「只听30秒就觉得真好……」
「虽然外貌已经成熟很多了，但声音还是和以前一样ㅠㅠGirl's Day什么时候回归啊ㅠㅠ」
「珉雅也是被低估的主唱，唱歌也很好听……」
「因为〈Golden〉cover，暂时被遗忘的主唱强者们再次登场，真的很好」
「珉雅就是Girl's Day的鲁米，高音真的很轻爽」
以上是「正经版本」，谁的cover最得你心呢？还有其他较搞笑的版本也来余兴一下XD：
Epik High主唱Tablo（点阅目前近400万，被喻为「生病版〈Golden〉」）
韩网评论：
「是AI吧？？？」（from Super Junior希澈）
「太感动了前辈……」（from AKMU乐童音乐家秀贤）
「魂门都要被撕碎了……消失得无影无踪了……」
「不管什么魂门都垮了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」
Tablo后续回应热烈反响，表示会再多练习，於演唱会上献唱！
AKMU成员秀贤（点阅破240万，秀贤表示她的海豚音一般人听不见）
韩网评论：
「我是海豚所以能听清楚歌声，都从水族馆逃出来了」
「完全可以唱啊……好好唱一次吧拜托ㅠㅠ」
「到目前为止听过的cover里声音最稳定的，非常适合，拜托了完整版ㅜㅜㅜ」
「哇……秀贤的声音和这首歌真的很搭」
「音色真的太美了ㅠㅠ」
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