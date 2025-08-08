韩国人气女团 TWICE 宣布世界巡演场次 今年九月及十二月到澳门及香港举行演出

人气女团 TWICE 在今年7月展开第六次世界巡演 「THIS IS FOR」，是次巡演由7月19日至20日从韩国仁川开始，之后将陆续造访日本、亚洲、东南亚、大洋洲等地，预计带来精彩的现场表演与粉丝近距离互动。她们去年成功完成第五次世界巡演「READY TO BE」，当中遍及全球27个城市，总观众人数高达150万人次，创下破记录的佳绩。

这次巡演的亮点之一，是全场馆360度全开放座位设计，彻底打破传统舞台与观众之间的界线。透过打造沉浸式演出体验。粉丝将能全方位感受到前所未有的震撼表演，为K-Pop演唱会定下新标准。

TWICE於7月推出第4张正规专辑「THIS IS FOR」，展现全新音乐风貌。她们亦将於8 月2日登上美国大型音乐盛会「Lollapalooza」的主舞台，确认作为全球艺人的地位。以带来全新的歌曲及世界巡演，TWICE将会在今年夏天再次席卷全球，引来热切关注。

TWICE WORLD TOUR IN MACAO将於 2025 年 9 月 27 日（星期六）及 9 月 28 日（星期日）假威尼斯人综艺馆举行。Live Nation 会员可於 2025 年 8 月 14 日（星期四）中午 12 时 至晚上 11 时 59 分优先购票。如欲成为会员或查询有关资讯，请浏览 www.livenation.hk 登记成为会员以参与优先购票。门票将於 2025 年 8 月 15 日（星期五）中午 12 时起经 www.cotaiticketing.com 网站公开发售。

TWICE WORLD TOUR IN HONG KONG将於2025年 12 月 6 日（星期六）假启德主场馆举行，请密切留意 livenation.hk 官网或於Instagram及Facebook关注 @livenationhk 以获取门票开售的最新消息。





TWICE WORLD TOUR IN MACAO

票务详情

日期: 2025年9月27-28日 (星期六、日)

演出时间: 晚上6时

地点: 威尼斯人综艺馆⁠

门票：

MOP/HKD 2,499 (VIP) (企位)

MOP/HKD 2,499 (VIP) / 1,799 / 1,499 / 999 / 799 (坐位)

•⁠ ⁠企位区域: 只适合12岁或以上及身高不少於140厘米之人士。

•⁠ ⁠座位区域: 只适合3岁或以上人士。

VIP PACKAGE - HKD 2499

▹ 参与演前 Soundcheck 活动

▹ VIP纪念卡牌及挂绳

▹ 明信片一套

▹ VIP专属周边商品排队区

Live Nation 会员优先购票

2025年8月14日（星期四）中午12时至晚上11时59分

公开发售

2025年8月15日（星期五）中午12时起

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻