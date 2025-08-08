亚洲Hip Hop女王CHANMINA载誉回归再登香港舞台！ 《AREA OF DIAMOND3》为亚洲巡演第一站（香港站）

亚洲Hip Hop女王CHANMINA载誉回归再登香港舞台！《AREA OF DIAMOND3》亚洲巡演第一站（香港站）引爆港迷热情

未来文化、摩登天空日本及中逸资本联办及隆重宣布，日本新生代现象级DIVA、日韩混血HipHop女王CHANMINA将继去年3月后，再次登陆香港，带来其《AREA OF DIAMOND3》亚洲巡演香港站！这场备受期待的演出将於2025年9月3日（星期三）晚上8时在PORTAL（香港新蒲岗彩虹道212号The Burrow 1楼及2楼）震撼开唱。票价全场企位 HKD 888，每一张票可加购HKD 400升级VIP享有福利。

升级VIP享有福利：

1. 尊享优先入场

2. 香港演唱会海报*电签

3. 10：1 合影

4. VIP Pass一个

聚光灯下，真实无畏的Hip Hop灵魂

1998年出生於韩国与日本混血家庭的CHANMINA，从小在韩国、日本、美国三地生活，培养出独特的全球视野与音乐感性。她的音乐不仅是旋律，更是她真实人生的写照——从童年因混血身份遭受霸凌的伤痛，到将愤怒与困惑化为创作的力量，CHANMINA用音乐诉说自我认同与坚韧的故事，成为Z世代的精神图腾。

17岁时，她在日本高中生Rap Battle比赛中脱颖而出，凭藉犀利的歌词与无畏的态度迅速走红。2017年以首张专辑《未成年 (Miseinen)》正式出道，其中的单曲《LADY》直面女性在社会中的刻板期待，展现了她对性别议题的深刻洞察。她的音乐不仅限於Hip Hop，更融合了流行、R&B等多种元素，作品在YouTube累积超过8亿次播放，日本各大串流平台总播放量突破10亿，奠定了她在亚洲乐坛的现象级地位。

撕碎枷锁，用音乐定义自我

CHANMINA的魅力在於她的全能——从作词、作曲、编曲到编舞、制作，她几乎一手包办，将个人经历融入每首作品，带来直抵人心的共鸣。2021年的单曲《美人 (Bijin)》成为她的代表作之一，歌曲以强烈的说唱回击对外貌的偏见与攻击。2023年，她在横滨万人舞台上亲手卸下妆容，以素颜面对观众，伴随著「look at this」的呐喊，向世人展示「美」无需被定义的无畏姿态。这一刻，不仅震撼全场，更激励无数人拥抱真实自我。

2024年8月推出的新歌《NG》延续了她的锋芒，直指网路暴力与刻板标准的荒谬。作为她首次担任制作人的选秀节目《No No Girls》的主题曲，这首歌以「No FAKE (保持真实)」、「No LAZ E(比任何人都努力)」、「No HATE (不要否定自己)」的三大原则，鼓励年轻女性在否定与压力中昂首前行。CHANMINA以自身经历为例，曾因外貌与声音被否定、怀著女团梦却未能实现，如今她用音乐与行动证明：每个人都有成为「艺术品」的可能。

全球影响力，引领Z世代风潮

CHANMINA的影响力早已跨越日本国界。2022年，她发布首支全韩语单曲《Don't go (feat.ASH ISLAND)》，MV全数在韩国拍摄，展现她对韩国根源的致敬。2024年，她与韩国歌手ASH ISLAND合作新曲《20》，并宣布与其结婚及怀孕喜讯，引发全球粉丝热议。此外，她与国际巨星如Rina Sawayama、Saweetie、TAEYEON及B.I的合作，更巩固了她在全球乐坛的地位。

作为时尚界的宠儿，CHANMINA屡获Chanel、Versace、Diesel等品牌的青睐，成为品牌大使，并频频登上时尚杂志封面。她在网络的影响力同样惊人，Instagram粉丝超过147万，YouTube订阅者达147万，TikTok更以真性情获得逾100万粉丝追随。

《AREA OF DIAMOND3》香港站：不容错过的震撼舞台

继2023年在韩国、香港、台湾成功举办首次海外独立演出后，CHANMINA的《AREA OF DIAMOND3》亚洲巡演将再度席卷香港！於这场演唱会中，粉丝将有机会近距离感受她的现场魅力——从震撼的说唱、动感的编舞，到直击心灵的歌词，每一刻都将充满能量与感动。无论是《美人》的挑衅呐喊、《NG》的无畏宣言，还是《Never Grow Up》的情感共鸣，CHANMINA将用她的音乐，带领港迷走进她的「钻石领域」。

票务详情

CHANMINA《AREA OF DIAMOND3》香港站

日期：2025年9月3日（星期三）

时间：晚上8时

地点：PORTAL（香港新蒲岗彩虹道212号The Burrow 1楼及2楼）

门票：全场企位HKD 888（全企位），每一张票可加购HKD 400升级VIP享有福利。

主办：未来文化、摩登天空日本、中逸资本

门票将於2025年8月8日（星期五）上午11时起透过KKTIX kktix.com公开发售

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们