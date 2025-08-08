韓國人氣女團 TWICE 宣布世界巡演場次 今年九月及十二月到澳門及香港舉行演出

人氣女團 TWICE 在今年7月展開第六次世界巡演 「THIS IS FOR」，是次巡演由7月19日至20日從韓國仁川開始，之後將陸續造訪日本、亞洲、東南亞、大洋洲等地，預計帶來精彩的現場表演與粉絲近距離互動。她們去年成功完成第五次世界巡演「READY TO BE」，當中遍及全球27個城市，總觀眾人數高達150萬人次，創下破記錄的佳績。

這次巡演的亮點之一，是全場館360度全開放座位設計，徹底打破傳統舞台與觀眾之間的界線。透過打造沉浸式演出體驗。粉絲將能全方位感受到前所未有的震撼表演，為K-Pop演唱會定下新標準。

TWICE於7月推出第4張正規專輯「THIS IS FOR」，展現全新音樂風貌。她們亦將於8 月2日登上美國大型音樂盛會「Lollapalooza」的主舞台，確認作為全球藝人的地位。以帶來全新的歌曲及世界巡演，TWICE將會在今年夏天再次席捲全球，引來熱切關注。

TWICE WORLD TOUR IN MACAO將於 2025 年 9 月 27 日（星期六）及 9 月 28 日（星期日）假威尼斯人綜藝館舉行。Live Nation 會員可於 2025 年 8 月 14 日（星期四）中午 12 時 至晚上 11 時 59 分優先購票。如欲成為會員或查詢有關資訊，請瀏覽 www.livenation.hk 登記成為會員以參與優先購票。門票將於 2025 年 8 月 15 日（星期五）中午 12 時起經 www.cotaiticketing.com 網站公開發售。

TWICE WORLD TOUR IN HONG KONG將於2025年 12 月 6 日（星期六）假啟德主場館舉行，請密切留意 livenation.hk 官網或於Instagram及Facebook關注 @livenationhk 以獲取門票開售的最新消息。





TWICE WORLD TOUR IN MACAO

票務詳情

日期: 2025年9月27-28日 (星期六、日)

演出時間: 晚上6時

地點: 威尼斯人綜藝館⁠

門票：

MOP/HKD 2,499 (VIP) (企位)

MOP/HKD 2,499 (VIP) / 1,799 / 1,499 / 999 / 799 (坐位)

•⁠ ⁠企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

•⁠ ⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士。

VIP PACKAGE - HKD 2499

▹ 參與演前 Soundcheck 活動

▹ VIP紀念卡牌及掛繩

▹ 明信片一套

▹ VIP專屬周邊商品排隊區

Live Nation 會員優先購票

2025年8月14日（星期四）中午12時至晚上11時59分

公開發售

2025年8月15日（星期五）中午12時起

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

