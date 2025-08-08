廉晶雅、朴海俊主演治愈系韩剧《初次，为了爱》首播收视夺下同时段冠军！剧情＋演员演技都获好评

廉晶雅、朴海俊（朴解浚）、崔允智、金旻奎主演的《初次，为了爱》作爲适合夏天的治愈电视剧获得热烈的反响，小编也是打开后就停不下来！来跟大家分享5个小看点，还没追剧的赶紧打开啦！

收视夺同时段一位

《初次，为了爱》讲述意外迎来人生第二幕的单亲妈妈李智安（廉晶雅 饰）和医学院女儿李晓利（崔允智 饰），决定活在今天的幸福中而不是明天，因此遇到不是结束而是全新的「初恋」故事。首播两集顺利开局，全国家庭收视平均为3.8%，最高4.5%，首都圈收视平均为3.5%，最高4.3%，夺同时段收视一位。



剧情＋演员演技获好评

第1集中，李智安虽然找到离家出走女儿，但...晓利对她坦言自己被诊断爲脑瘤，给观众带来冲击。李智安之后平静地向好友金善映（金善映 饰）传达女儿与病魔作斗争的消息，金善映代替李智安在地上滚来滚去哭泣的样子，让人不禁流下眼泪。播出后，观众也纷纷给予：「演员们的演技果然很棒」、「因爲是母女的故事，所以更加关注」、「因为廉晶雅和金善映的演技哽咽了」、「希望有好的结局」等好评。



实力派演员廉晶雅、朴海俊之间的关系备受关注

演技派的廉晶雅、朴海俊作为主演，但...他们不是饰演夫妻（都是单亲家长），想必大家都很好奇他们的关系吧！剧情也很快速地揭晓两人的关系，李智安到青海找女儿时，结果最先见到的竟然是初恋柳正锡（朴海俊 饰），彷佛再现被他迷住的初次见面一样，从当时的少年少女到中年成人，他们的重逢充满激动和浪漫，之后会有麽样的发展？也令人期待！



崔允智首次担任主演，展现压倒性的存在感

崔允智饰演的李晓利在其他人面前是明朗、充满活力的样子，但对妈妈却是无限冷静和冰冷，散发出冷暖的魅力。发现自己生病后到向妈妈坦承很痛苦的过程，细腻的感情线，让人留下深刻的印象。这也是崔允智首次担任主演，前阵子有出演《机智住院医生生活》，与高允贞有对手戏的新任护理师！



金旻奎一登场，立即抢夺观众视线

金旻奎饰演柳正锡的儿子柳宝贤，是一个青春阳光的青年农夫（怎么有这么帅的农夫啦～），他与李晓利命运般初次见面后，两人之间弥漫著微妙的氛围，刺激观众的好奇心。大家也可以去看金旻奎的另一部作品《清潭国际高等学校2》，他饰演犀利、冷嘲热讽的「车振旭」与这次温暖又亲切的「柳宝贤」有著超反差啊 XD 他细腻表现力和传达力，让人期待之后的叙事！





在第2集尾声，李智安从黄班长那里得到的房地产登记，虽然那栋房子被柳正锡称为鬼屋，但她想到女儿的梦想之家，想起在那里灿烂微笑的晓利，眼神比任何时候都闪亮，所以...柳正锡会她们设计房子吗？《初次，为了爱》逢星期一、二深夜上架，香港观众可以一起收看《清潭国际高等学校2》和韩综《真正不错的人》、《大逃脱：The Story》 。



