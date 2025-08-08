尹斗俊＆金瑟琪要结婚了！新剧《养猫权战争》公开婚礼喜帖，因为「太逼真」吓坏众多网友：以为是真的！

没有仔细看的话～还以爲是真的啊！韩国真的太会宣传了 XD

本月7日，tvN新剧《养猫权战争》方面公开尹斗俊和金瑟琪结婚的消息。他们表示：「10年前第一次见面的我们，决定携手一起走下去，请爲我们夫妻的第一步加油。」还公开两人的婚纱照，尹斗俊身穿晚礼服，用温暖的眼神看著镜头：金瑟琪穿著洁白的婚纱坐在新郎的膝盖上，露出幸福的微笑。



喜帖上写著「我们两人想以爱的名义结为连理，希望大家能够到来，用温暖的祝福一起度过我们的开始。」两人的结婚日期是8月17日，包括「联系新郎」和「联系新娘」按钮在内，还有与伴侣猫一起拍的情侣照片，真的超像真的啦！但...其实这是为了宣传新剧《养猫权战争》制作的，对於不是作品中主角的名字，而是写有演员实名的喜帖的公开，让很多人陷入混乱。



看到相关内容的网友纷纷表示：「这样的预告宣传很新鲜很有趣」、「以爲要成真了，还看了很多次」、「吓死我了，我真的以为要结婚了」、「不是剧迷跟粉丝都要被吓死了」、「一看到请柬就觉得心脏要跳出来了」等等。

而《养猫权战争》讲述处於离婚危机的夫妻，就像子女一样猫的抚养权发生矛盾的故事。特别是两人在2015年《扑通扑通LOVE》中饰演穿越到朝鲜的女高中生和国王相遇，描绘青涩的初恋。时隔10年再次合作，也让许多剧迷相当期待！



