【韩网热门】MBTI中的「S」超爱翻看影视剧花絮影片？！

你喜欢找影视剧作品的各种花絮影片来看吗？ 据说这是MBTI中S型的典型特徵？

有网友在theqoo上分享表示：「你们喜欢花絮影片吗？ 我是S，特别喜欢找花絮来看，因为好奇演员们的状态，不过N型朋友就觉得演员是演员，剧里的人设是人设，会区分开来，完全不好奇。」



韩国网友评论：

1. 我是N型，但我追的演员有相关花絮就会看，真的可以说是「追星」的剧也会看。 但如果只是单纯觉得剧情好看，就不会去看幕后花絮啦，根本没兴趣。 不过大家应该都差不多吧ᄏᄏᄏ

2. 我是S，不堪

3. 咦，我是N型但没花絮我会饿死

4. 我是N，但很常看

5. S，觉得幕后花絮很好看

6. 我该不会是S型吧...？

7. 我是N，只要是喜欢的剧我都会找来看ᄏᄏᄏ

8. N，但播完之前不会去找花絮ᄏᄏᄏᄏ

9. 我N，但确实不太看幕后花絮

10. S型，竟然是这样？ 不过我本来就很喜欢被剧透ᄏᄏᄏ

11. 我是N，但对制作过程感兴趣的作品会去找。 不过有次我很喜欢的一部，看到幕后花絮反而幻灭了，所以想保留幻想的剧就不会看。

12. MBTI真的过度滥用了，竟然还要用来分类看不看幕后花絮ᄏᄏᄏ虽然只是当娱乐啦...

13. 我是N，但还是买了蓝光，这根本跟MBTI没关系，就是有没有在「真爱追星」的问题

14. S，对喜欢的剧会努力找来看ᄏᄏᄏ

15. N，真的没兴趣ᄏᄏ根本没看过

16. 我是N，但只要喜欢，花絮、演员IG、蓝光、大本剧本都买来看，这是爱不爱而不是MBTI问题

17. N，喜欢的演员的我都会去找来看，连NG片段都不放过

18. N，喜欢番外或外传，但对幕后花絮完全没兴趣

19. 这跟MBTI有啥关系，我N但很宅，只要喜欢就会找所有相关内容来看

20. 我是N，不会好奇吗？ 像这一幕怎么拍的？ 演员当时的想法是什么？ 怎么准备情绪？ 我会边想边好奇所以就去找花絮来看了

21. S型，连最爱的演员的我也不太看... 好好看过的也才几部ᄏᄏ蓝光也买了三部但根本没看完还是又买...

22. 我是超N，只要有喜欢的剧就从幕后花絮开始看，连访谈、画册什么的都要挖光光

原文： https://theqoo.net/square/3855235300

