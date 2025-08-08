【韩网热门】孙兴慜这一举动让韩国女生瞬间清醒？留言激增中

韩国著名足球运动员孙兴慜身穿热刺队服的最后一场比赛，对阵了纽卡斯，赛后采访的一幕引爆韩网热议，一小时不到留言突破1000条。

这则「一旦看懂就会让韩国女生瞬间清醒的图」的文章中，赛后的球场飘著雨滴，孙兴慜在接受女性采访时，由对方撑伞。 而与之形成对比的则是Ben Davies，他一边接受采访一边撑伞，为自己和身边的女性遮雨。



▼韩国网友评论：

1. 去旅行的时候，外国男生不仅会帮陌生女生拿行李，还会主动让路、做手势让你先走，这跟在韩国连去拿饮水机都嫌累的「公主病男」们，根本不是一个等级的......

2. 男真的公主病到不行，连最基本的礼貌都没有

3. 礼貌才是打造一个人品质的基础

4. 比赛完那么累了，对方帮忙撑伞有什么问题？

5. 在这里帮他说话的男粉，大概是想把韩男都出口卖去南美养老吧，笑死我了

6. 看到这画面我一点都不意外，毕竟我们都习惯了

7. 不是因为那人是孙兴慜才批评他，是因为行为本身显示出问题好吗

8. 从来不觉得是什么新鲜事，因为韩国就是这样，已经失望到没什么好惊讶的了

9. 以前有位英国朋友只要我们一起出门，他都会开门让我先进去。 我还习惯性地想让年长者先走，他就会说：'「这里是Lady First，不这样做我妈会打我~」还开玩笑让我不尴尬。 真心暖。

10. 日本也一样，我拖著比我人还大的行李，他们会主动帮我搬，还让我在电车里坐下，即使那是他们的前面位置......

11. 如果只是拿麦克风这点都能被说是『仇男』，那平常到底把男人当什么供著？

12. 我一开始还以为大家是在讨论伞倾斜的角度...... 结果发现不是，是我们韩国女生已经对这种情况太习惯了，这才让我感到现实打击（现充破灭）ᅲ

13. 我倒觉得你想那样活就那样活吧，但至少要承认——这种行为对女生一点吸引力都没有吧？ 看到那些骂女生交外国男朋友的韩国男，动不动就人身攻击、性骚扰，我只觉得这些韩男就该滚蛋

14. 本土男真的就是本土男...... 我出国这么多次，从来没自己搬过行李，真的ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

15. 是啊是啊，这种一瞬间的动作，比如帮忙撑伞、开门什么的，都是些微不足道的小事，但为什么在韩国就很难遇到，在国外却这么常见呢？ 真是奇妙呢ᄒᄒᄒᄒᄏᄏᄏ韩国男人太忙了，没空撑伞; 外国男人比较有余裕，所以连伞都能帮忙拿——懂了懂了（笑）

16. 我们是在说基本礼貌耶，这种都能被说成『仇男』？ ᄏᄏᄏ韩国男人一天到晚无意识地厌女才是真的仇恨吧ᄏᄏ

17. 说真的，国外也不是每个男生都会帮忙拿行李啦ᄏᄏᄏ但跟韩国比...... 确实是有差

18. 那天是孙兴慜十年来最后一场联赛，要转会了，整个人肯定很心烦意乱。 你们还能在这种时候去挑他伞的事，是不是太夸张？ 他那天都快哭了，看起来很累。 你们这些人根本就是为了『仇恨』而仇恨

19. 哇~不管高矮啦ᄏᄏ 看那个影片我整段都笑死，他完全没想过要自己拿伞唉~就很搞笑，我是觉得这样啦~

20. 真的是为了骂而骂，都著魔了吧

21. 从小看到大的东西不同，所以根深蒂固的礼仪自然也不一样... ᅲ我在国外生活过，真的超有感（留学10年）

22. 外国人的礼仪真的太赞了

23. 这种事情虽然看起来没什么，但正因为是小事，才更能让人感觉到那种'这就是礼貌'的差距。 你懂那种感觉吧？

24. 这就是观念不同啦。 你只要跟外国人相处过、或是在国外生活过，大概都能感觉到。 那边的男人不是说多绅士，是他们的基本观念里就认为——对女性或弱者理应如此（当然也有不帮忙的）。 从小就是这样被教育的。 但在韩国，女生？ 既不是弱者，也不被当成平等的对象，这不是让人心凉的现实吗？

不过，后期后媒体为孙兴慜澄清，称其不撑伞是因为另一只手背在身后拿麦克风设备！



原文：https://theqoo.net/square/3856739732

