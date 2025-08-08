SEVENTEEN队长S.Coups 生日捐款！助弱势儿少度过暑假

人气男团SEVENTEEN队长S.Coups 在生日之际，用一份特别的方式回馈社会。

8日，韩国「爱的果实」社会福利共同募金会透露S.Coups 向该机构捐款 5,000万（韩币，约新台币120万），并成为该组织高额捐款者俱乐部「Honor Society」的第 3,710 位成员。

S.Coups 希望这笔捐款能用於支持儿童与青少年。 依照他的心愿，捐款将在今年暑假期间，为有可能面临饥饿的儿童提供餐食补助。S.Coups在捐款时表示：「因为有粉丝们的爱，每年的生日都成为特别的一天。 带著感恩的心情，我想把我所得到的爱，回馈给社会。」并补充道：「我为所有儿童与青少年的健康成长加油打气。」



实际上S.Coups 平时就关注儿童福利与动物保护，曾多次向流浪动物收容所及救援团体伸出援手，包括资助医疗费用、协助救援遭受虐待的动物等。

此外，SEVENTEEN 今年迎来出道 10 周年，5 月发行正规五辑《Happy Birthday》，9 月将从仁川亚运主体育场起跑「SEVENTEEN WORLD TOUR NEW _」世界巡演，与全球粉丝见面。

