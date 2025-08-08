BLACKPINK出道9周年晒合照庆祝！Jisoo深夜分享MV花絮、演唱会后台甜蜜瞬间

人气女团BLACKPINK在今日（8月8日）迎来出道9周年，成员Jisoo在零点更新个人IG，一口气分享8张合照作为纪念。

照片中，四位成员Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa一起拍摄新歌《JUMP》MV，在演唱会台上和台下互动，一起面对镜头吐舌扮鬼脸，看起来十分可爱，相处气氛融洽亲昵。 Jisoo未留下文字，只以数字「9」和黑色、粉红色爱心emoji表达团魂，立即引来各国粉丝留言表达对出道9周年的祝贺。

















四人女团BLACKPINK於2016年出道，凭藉「Girl Crush」独特风格和全面实力在K-POP全球市场站稳脚跟。2023年与YG娱乐合约期满后只续签了团体合约，随后专注於发展各成员个人活动。 今年7月，BLACKPINK终於合体发行第三张录音室专辑《Jump》，同名主打歌立即引起大量关注，并在半个月内达成1亿观看量的惊人成绩，证实人气依旧居高不下。



目前，BLACKPINK正在举办第三次世界巡回演唱会「DEADLINE」，将於10月18日和19日在高雄、明年1月24日和25日在香港与当地粉丝见面。



