【韓網熱門】孫興慜這一舉動讓韓國女生瞬間清醒？留言激增中

韓國著名足球運動員孫興慜身穿熱刺隊服的最後一場比賽，對陣了紐卡斯，賽後採訪的一幕引爆韓網熱議，一小時不到留言突破1000條。

這則「一旦看懂就會讓韓國女生瞬間清醒的圖」的文章中，賽後的球場飄著雨滴，孫興慜在接受女性採訪時，由對方撐傘。 而與之形成對比的則是Ben Davies，他一邊接受採訪一邊撐傘，為自己和身邊的女性遮雨。



▼韓國網友評論：

1. 去旅行的時候，外國男生不僅會幫陌生女生拿行李，還會主動讓路、做手勢讓妳先走，這跟在韓國連去拿飲水機都嫌累的「公主病男」們，根本不是一個等級的......

2. 男真的公主病到不行，連最基本的禮貌都沒有

3. 禮貌才是打造一個人品質的基礎

4. 比賽完那麼累了，對方幫忙撐傘有什麼問題？

5. 在這裡幫他說話的男粉，大概是想把韓男都出口賣去南美養老吧，笑死我了

6. 看到這畫面我一點都不意外，畢竟我們都習慣了

7. 不是因為那人是孫興慜才批評他，是因為行為本身顯示出問題好嗎

8. 從來不覺得是什麼新鮮事，因為韓國就是這樣，已經失望到沒什麼好驚訝的了

9. 以前有位英國朋友只要我們一起出門，他都會開門讓我先進去。 我還習慣性地想讓年長者先走，他就會說：'「這裡是Lady First，不這樣做我媽會打我~」還開玩笑讓我不尷尬。 真心暖。

10. 日本也一樣，我拖著比我人還大的行李，他們會主動幫我搬，還讓我在電車裡坐下，即使那是他們的前面位置......

11. 如果只是拿麥克風這點都能被說是『仇男』，那平常到底把男人當什麼供著？

12. 我一開始還以為大家是在討論傘傾斜的角度...... 結果發現不是，是我們韓國女生已經對這種情況太習慣了，這才讓我感到現實打擊（現充破滅）ᅲ

13. 我倒覺得你想那樣活就那樣活吧，但至少要承認——這種行為對女生一點吸引力都沒有吧？ 看到那些罵女生交外國男朋友的韓國男，動不動就人身攻擊、性騷擾，我只覺得這些韓男就該滾蛋

14. 本土男真的就是本土男...... 我出國這麼多次，從來沒自己搬過行李，真的ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

15. 是啊是啊，這種一瞬間的動作，比如幫忙撐傘、開門什麼的，都是些微不足道的小事，但為什麼在韓國就很難遇到，在國外卻這麼常見呢？ 真是奇妙呢ᄒᄒᄒᄒᄏᄏᄏ韓國男人太忙了，沒空撐傘; 外國男人比較有餘裕，所以連傘都能幫忙拿——懂了懂了（笑）

16. 我們是在說基本禮貌耶，這種都能被說成『仇男』？ ᄏᄏᄏ韓國男人一天到晚無意識地厭女才是真的仇恨吧ᄏᄏ

17. 說真的，國外也不是每個男生都會幫忙拿行李啦ᄏᄏᄏ但跟韓國比...... 確實是有差

18. 那天是孫興慜十年來最後一場聯賽，要轉會了，整個人肯定很心煩意亂。 你們還能在這種時候去挑他傘的事，是不是太誇張？ 他那天都快哭了，看起來很累。 你們這些人根本就是為了『仇恨』而仇恨

19. 哇~不管高矮啦ᄏᄏ 看那個影片我整段都笑死，他完全沒想過要自己拿傘欸~就很搞笑，我是覺得這樣啦~

20. 真的是為了罵而罵，都著魔了吧

21. 從小看到大的東西不同，所以根深蒂固的禮儀自然也不一樣... ᅲ我在國外生活過，真的超有感（留學10年）

22. 外國人的禮儀真的太讚了

23. 這種事情雖然看起來沒什麼，但正因為是小事，才更能讓人感覺到那種'這就是禮貌'的差距。 你懂那種感覺吧？

24. 這就是觀念不同啦。 你只要跟外國人相處過、或是在國外生活過，大概都能感覺到。 那邊的男人不是說多紳士，是他們的基本觀念裡就認為——對女性或弱者理應如此（當然也有不幫忙的）。 從小就是這樣被教育的。 但在韓國，女生？ 既不是弱者，也不被當成平等的對象，這不是讓人心涼的現實嗎？

不過，後期後媒體為孫興慜澄清，稱其不撐傘是因為另一隻手背在身後拿麥克風設備！



