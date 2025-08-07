《Kpop 猎魔女团》人气爆棚，再创新纪录！荣登 Netflix 历代电影排行第 4，写下前所未有的成就

Netflix 原创动画《Kpop 猎魔女团》（KPop Demon Hunters）在全球热播，登上 Netflix 历代电影观看次数第 4 名，掀起热烈话题。

Netflix 官方平台 Tudum 於 6 日公开 7 月 28 日 ~ 8 月 3 日的「每周电影观看时间统计」，《Kpop 猎魔女团》在该周创下 2,630 万次观看（4,380 万小时观看时长）。目前累积观看次数高达 1 亿 5,880 万次，总观看时数为 2 亿 6,460 万小时。

这一成绩仅次於 Netflix 历代前三名：《红色通缉令》（Red Notice，2 亿 3,090 万次）、《随身危机》（Carry-On，1 亿 7,210 万次）与《千万别抬头》（Don't Look Up，1 亿 7,140 万次），成功挤进第 4 位。



Netflix 的观看数并非单纯点击数，而是根据使用者实际观看该作品 70% 以上的数据进行统计，具有高度参考价值。

值得一提的是，在以动作惊悚类型实拍电影为主的排行榜中，《Kpop 猎魔女团》是唯一一部入榜的动画作品，更是一部以 Kpop 世界观为背景的原创动画，写下前所未有的成就。



目前稳居 Netflix 全球「英语电影」榜第 2 名，自 6 月 20 日上线至今已迈入第 7 周，热度丝毫未减！！且在全球 93 个国家/地区的 Netflix「Top 10」榜单上，包括香港、美国、台湾、马来西亚...等地更稳坐第一，人气居高不下。



早前，《Kpop 猎魔女团》也刷新 Netflix 原创动画观看纪录，成为历代观看冠军，打破先前由《毕业有蜥望》（Leo）所保持的纪录。



片中的原声带（OST）人气同样爆棚，在 Billboard 也创下亮眼成绩。最新一周（8 月 9 日榜单期间）共有多达 8 首歌曲同时打进 Billboard「Hot 100」，其中两首更挤进前 10，〈Golden〉名列第 2，〈Your Idol〉则拿下第 9，原声带专辑更攻上「Billboard 200」的第 2 名。



