《凌晨两点的恶魔》＆《暴君的主厨》接连更换男主角！润娥高情商回应：对角色进行更多思考，做好自己该做的事

两部作品的角色很不同！很期待女神润娥的新作品！

今日（7）润娥接受韩媒采访，她说：「《暴君的主厨》（暴君的厨师）的拍摄前天刚刚结束，昨天还举行《凌晨两点的恶魔》（我的邻居是恶魔）的媒体试映会，虽然没睡好，体力却很充沛。电影上映了，电视剧（拍摄）也结束了，期待的心情更大。虽然很累，但看到周围的人都说自己充满活力。」表达电影上映前兴奋的感想。

润娥继《凌晨两点的恶魔》之后，在即将公开的电视剧《暴君的主厨》也经历更换对手戏的难关。对此，润娥表示：「两部作品都是让我觉得需要由我来引导的作品，所以我个人对我的角色进行更多的思考。虽然碰巧对手戏演员出现状况，所以我觉得我就做好自己该做的事，新合作的演员们都很好地消化了角色，我觉得非常合适，很感谢他们。」



2021年9月电影制作公司宣布由润娥、金宣虎担任《2点的约会》（《凌晨两点的恶魔》原订名）主演。但同年10月金宣虎因前女友A某的爆料而卷入私生活争议，之后他承认相关文章并道歉，还从综艺《两天一夜》、电影《Dog Days》和《2点的约会》下车。而D社之后也公开更多细节后造成舆论转向。



《暴君的主厨》原订由朴成焄担任男主角，但他在个人 IG PO 出《鱿鱼游戏》主题谜片封面，尽管立即删除仍在韩网引起争议。道歉后韩国网友仍不买单，纷纷留言表示难以观看朴成焄出演爱情剧，希望润娥更换搭档，最终和制作公司商议后决定下车。



《凌晨两点的恶魔》讲述一名无业游民「吉九」，接下监视每天凌晨都会变成恶魔醒来的「善智」这项天马行空的打工，是一部恶魔附身喜剧，在13日在韩国上映。《暴君的主厨》讲述一名厨师「延智英」在登上事业巅峰的瞬间穿越到过去，虽然要接受极恶暴君「李宪」的评论，但同时也遇到身为顶级美食家的国王，将在23日播出。



