起手式就宋慧乔！g.o.d孙昊永笑认「我人生绯闻起点太离谱」

元祖男团g.o.d成员孙昊永近日在综艺节目中首度坦承，自己出道以来的第一桩印尝对象竟是女演员宋慧乔，此番发言立刻引起韩网与观众的广泛关注与热议。

日前，孙昊永作客了MBC综艺节目《Radio Star》，这是他首次出演《Radio Star》，更让粉丝们好奇他会分享什么不为人知的过往。孙昊永表示：「出道已经超过26年了，这还是我第一次来这节目。 」对此，主持人金九拉惊讶回应：「朴俊炯（g.o.d队长）都来过这么多次了呢！」



节目中，孙昊永还分享了许多JYP娱乐过去的秘辛，引发现场一阵惊呼。但最让观众惊讶的莫过於他首次提到的绯闻对象。孙昊永坦率表示：「我人生第一个绯闻就是和宋慧乔，那时报导说是『粉红色的友情』，我到现在都还记得。」他接著遗憾坦言：「那之后变得有点尴尬，联络也就中断了。当时在粉丝之间，还流传著我和尹启相的情侣同人小说。」这段往事虽然已久，但当年曾在娱乐圈掀起不小话题，如今再度被提起，也再度勾起了不少老粉的记忆。



除了爆料之后，孙昊永也回顾了g.o.d早期出演的国民育儿综艺节目《g.o.d的育儿日记》。 他表示：「明明我不是妈妈，但被叫『妈妈』时，真的感到好心疼。 」展现了对当年节目中一同育儿的小孩「在民」的深厚感情。令人感动的是孙昊永透露自己至今仍与在民保持联络，「我们最近还一起吃了饭。 虽然现在的年轻人好像都不太即时回讯息，但我们还是有联系 」。

