许光汉退伍，台媒直播吸引韩粉！「会带著能量努力拍作品」，透露当地居民很照顾自己
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许光汉退伍，台媒直播吸引韩粉！「会带著能量努力拍作品」，透露当地居民很照顾自己

明星   2025年8月6日   星期三21:00   草莓  

（封面图源：YouTube@台视新闻 TTV NEWS）

台湾演员许光汉去年8月突入伍，时隔一年，今（6）日终於退伍！许多韩国粉丝也相当关注！


据台媒报导，许光汉於南投中兴新村公益大使团服务，今现身南投内政部役政司办理退役，除了媒体等待采访外，还有远从韩国来的粉丝！《台视新闻》直播可见也有大批韩粉等著看许光汉，留言充满韩语，都在尖叫他出来了，或说很想念、希望他摘口罩给大家看看脸。
（图源：YouTube@台视新闻 TTV NEWS）（图源：YouTube@台视新闻 TTV NEWS）

许光汉听到有韩粉飞来相当惊讶，采访中表示自己一年来沉淀、整理了思绪，很快就会进剧组拍摄和宣传活动，「会努力好好出来工作、好好回馈」、「会带著能量努力、赶快拍作品」。比较有趣的是，他提到当地居民对他都很照顾，吃饭会为他加菜。据《TVBS新闻网》报导，现场还有粉丝受访自己住南投，朋友们都会特别「通风报信」，在许光汉於某国小担任导护人员时，常常会刻意经过看他一眼。

▼X上也有不少韩粉讨论

许光汉接下来要和大家见面的作品，是由张艾嘉监制的电影《他年她日》，是台港合作电影，女主角是香港演员袁澧林，电影10月上映。
（图源：FB@甲上娱乐）

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