又惹争议！朴施厚被爆私下替已婚男牵线女子，正室怒控：你害我家散了！

演员朴施厚近日再度卷入争议。 一名网红公开发文，指控朴施厚曾多年持续介绍女性给自己当时已婚的丈夫，导致家庭破裂，引发外界哗然。

该爆料於8月5日公开，网红A某在文中提及：「朴施厚，你当年还叫我『嫂子』，结果从2020年就开始把女人介绍给我老公......」随文附上了一张疑似朴施厚与其丈夫之间的对话截图，显示朴施厚传送了一名女性的帐号，并有其丈夫分享某女性SNS上的照片的纪录。

A某怒不可遏，直接标注朴施厚帐号并痛斥：「适可而止吧，你是我家庭破裂的主要原因」、「你还要继续当TikTok主播？ 我有通话录音。 听说你要拍新剧？ 恭喜你，我有礼物要送你呢。 去告我吧，我连孩子都失去了，已经没有什么好失去的了，除了房子和车。」



A某甚至拍摄影片公开了丈夫与疑似朴施厚在KakaoTalk上的对话，试图证明两人近期仍保持联系。 据A某表示，她已与丈夫离婚，但在婚姻期间，丈夫与其他女性有多次接触，而这些人据称都是由朴施厚亲自介绍的。这一指控迅速在网路上引起轩然大波。 朴施厚目前尚未对事件发表任何回应，反而在爆料当晚依然照常进行TikTok直播，6日早上仍与粉丝留言互动，看似未受争议影响。

朴施厚曾在2013年卷入性侵风波，当时一名女练习生B某指控他在醉酒状态下对其性侵。 朴施厚则否认并反控对方诬告与勒索。 虽然最终B某撤告，朴施厚也获得「无嫌疑」结论，但此事至今仍为他演艺生涯的一大阴影。



如今A某公开指控朴施厚多年来持续介入他人婚姻，再次引起公众关注。 不过，在当事人尚未出面说明前，相关内容仍属单方面说辞，外界也应避免过早下定论。

此外朴施厚最近参与TV CHOSUN综艺节目《爸爸和我》并展现亲民面貌，另外他主演、於2021年拍摄完成的电视剧《Mentalist》也即将预计公开。

