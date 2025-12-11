CORTIS〈GO!〉被 Apple Music、Spotify、英媒NME 入选为「年度最佳 K-POP」

BIGHIT MUSIC 新人男团 CORTIS 进入了海外各知名平台的年末结算榜单，获得相当辉煌的成绩！

CORTIS（Martin、James、Juhoon、SeongHyeon、KeonHo）的出道专辑的热门歌曲〈GO!〉近期被 Apple Music 公布的「2025 最佳歌曲（Best Songs of 2025）」选中。这是从今年全世界发行的歌曲中，选出最优秀 100 首的播放清单。此次包括莎宾娜・卡本特、Lady Gaga 等大型艺人也榜上有名，而 K-POP 男团中仅有 CORTIS 入选。此外，Apple Music 在整理一年间大放异彩的全球热门歌曲动向时，也将〈GO!〉评为「歌颂了生活中的喜悦与成就的代表歌曲」，展现了大众对其的高度关注。



〈GO!〉在全球音源串流平台 Spotify 选出的「2025 最佳 K-POP（2025 Best K-Pop）」中位列第 10 名。这是 Spotify 官方播放清单「K-Pop ON!」与编辑们共同选出的排名。今年出道的新人团体中，能进入该榜单的也只有 CORTIS。



外媒的盛赞也接连不断。英国音乐杂志 NME 将〈GO!〉选为「2025 年最佳 K-POP 25 选（THE 25 BEST K-POP SONGS OF 2025）」第 25 名，并评论：「CORTIS 在这首歌中散发出毫不动摇的自信，展现出他们已准备好震撼世界。」



此外，CORTIS 的出道专辑《COLOR OUTSIDE THE LINES》依据 Circle Chart 最新一周专辑榜（统计期间：11 月 23–29 日），累积销量达到 119 万张。此外，在 Spotify 上亦累积突破 2 亿次播放（截至 11 月 27 日），受到巨大喜爱。凭藉这些成果，他们在「2025 MAMA AWARDS」中夺下「最佳新人」奖杯；在「第 10 届 Asia Artist Awards 2025」中则获得「AAA 年度新人」与「AAA 最佳表演」两个奖项，成为二冠王。

▼「AAA」释出的最新高清舞台：



▼「AAA」侧拍 CORTIS 的舞台表演，摄影导演格外引人注意，在网上引发热烈讨论：



