史上大型放送事故！《退货儿童》最终回被当作第6集上架，网路疯传结局画面

韩国线上OTT平台TVING在播出ENA电视剧作品《退货儿童》的时候，原本应上架的第6集被发现竟然以第8集最终回的内容取代了，造成相当大型的放送事故，也等於提前揭晓了结局。对此TVING已承认错误并表示下不为例。

TVING在8月6日表示，在8月5日所公开的《退货儿童》影片播出的过程中，由於Meta Matching上的错误而导致最终回第8集抢先在应该播出第6集的时机点暂时曝光，对此错误也造成观众们的混乱，对此表达真心歉意。并且强调严肃看待本次的失误，并正与电视台及制作公司协商，研拟应对方案，会检查并强化内部的系统相关流程，以防止类似的问题再度发生。



TVING在昨日应正常播出的《退货儿童》第6集，结果竟以最终回的第8集上架，上传了大约20分钟的份量，之后便以「放送资料无法取得」这样的说明文字而中断了播出，目前已经上架为正常的第6集内容了。改编自同名网路漫画的电视剧《退货儿童》一共有8集的长度，在TVING独家公开。剧情描述被养父母遗弃之后在生死边缘挣扎的孩子们，凄惨的生存现况以及复仇的动作悬疑电视剧作品。



《退货儿童》也风波不断，原本因为在综艺界爆红的帅气DEX参演成为话题，而播出后又陷入演技争议，再者是之前曾卷入校园暴力事件的April成员李娜恩也透过本剧再度复出，另外还有原本因酒驾事件陷入争议的宋英奎演员，在剧中饰演一位牧师，日前更传出已不幸离世的消息。再加入昨日的放送事故，可说是状况连连。目前《退货儿童》还有2集完结，是否能够完美收官也备受关注。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻