Rosé 连续 27 周上榜《Billboard 200》，刷新韩国女歌手最长纪录！

人气女团 BLACKPINK 成员 Rosé 在美国 Billboard 榜单上创下最长新纪录！恭喜～～～～

6 日 The Black Label 表示，去年 12 月发行的 Rosé 首张正规专辑《rosie》已连续 27 周登上 Billboard 主专辑榜《Billboard 200》，刷新韩国女性歌手的最长纪录。



专辑因 Rosé 全曲参与作词、作曲而备受关注。该专辑发行当时以第 3 名进入《Billboard 200》，创下 K-POP 女歌手最高排名纪录。



此外，Rosé 与 Bruno Mars（火星人布鲁诺）合作的歌曲〈APT.〉也持续受到全球粉丝的喜爱。发行后横扫韩国、亚洲、欧洲、北美多地榜单纪录，并连续 41 周进入 Billboard 主单曲榜《HOT 100》。



因此，Rosé 入围美国四大流行音乐颁奖典礼之一的《2025 MTV 音乐录影带大奖》（2025 MTV VMA），〈APT.〉入围的主要奖项「年度音乐录影带」、「年度歌曲」以及「最佳合作」、「最佳流行」、「最佳导演」、「最佳美术设计」、「最佳视觉效果」等 7 个奖项。

《rosie》三首主打之一〈toxic till the end〉也入围「最佳 K-POP」奖。至此，Rosé 以 K-POP 歌手之姿在《2025 MTV VMA》上获得多达 8 个奖项提名，为 K-POP 历来最多。



另外，Rosé 已於 7 月 5、6 日在高阳综合运动场主竞技场开启 BLACKPINK 单独演唱会《Deadline》世界巡演行程，并以 7 月 11 日公开的 BLACKPINK 新单曲〈JUMP〉积极展开活动。



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