李秀智宛如「女版PSY」真假莫辨！徐章焄神问：「丈夫也喜欢PSY吗？」

谐星李秀智一直都有「和歌手PSY撞脸」的话题，日前登场PSY招牌演唱会「湿身秀 SUMMERSWAG」同框，两人宛如复制人登场惊艳四座！而她近日做客《我家的熊孩子》谈述了幕后花絮。

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‎〈真假PSY「傻傻分不清」现场混乱！连本人都崩溃：我在哪我是谁？！〉



回顾「湿身秀 SUMMERSWAG」。李秀智受PSY邀请，先一起拍了开场影片，李秀智表示自己练了好几天舞，和PSY「近距离一看觉得更像了」，透露自己拍影片是穿PSY实际穿过的舞台服装，说裤子有点紧、「PSY其实比想像中矮小」，TMI笑翻现场。李秀智还说自己受PSY电话邀约时正在照顾小孩，PSY便问她小孩是儿子还女儿，李秀智回儿子，PSY竟说：「那应该很像我吧？」



更好笑的是，主持人徐章焄突然问她一句：「丈夫也喜欢PSY吗？」摄影棚笑声又此起彼落，明明觉得不该笑却还是忍不住啊！李秀智啧了一声：「非常喜欢！」接著自爆自己绑头发全绑起来、没有浏海的时候，老公老是会说：「老婆，今天是要扮演PSY(?)吗？」李秀智委屈不已：「我穿很漂亮，只是头发这样！」李秀智马上示范……



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当天节目，李秀智也秀了自己在喜剧界相当知名的副角表演――皮肤科谘询室长，十足趣味。李秀智接下来还有一部即兴实境节目《My Turn》播出，和李敬揆、卓在勋、秋成勋、金元勋、朴智炫（박지현暂译）与南润寿合作，预告非常荒谬XD！



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