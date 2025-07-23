《全知读者视角》全球宣传同步启动！李敏镐、安孝燮7月28日将前进新加坡进行宣传活动！

7月23日即将在台上映的奇幻电影《全知读者视角》正受到全世界电影市场的瞩目！改编自同名原著小说，《全知读者视角》剧情描述一部连载了10年的小说，在最终回公开的那一天，小说情节却成为现实！而这部小说唯一的读者金独子（安孝燮饰）遇见了小说中的主角刘众赫（李敏镐饰），以及同行的一行人是否能够在即将灭亡的世界找到生存之道？

《全知读者视角》已经销售往海外113个国家地区，并陆续与全球观众们见面。7月11日上映著亚洲多样化题材电影的纽约亚洲电影节已开跑，也受到了北美地区最具权威的奇幻国际电影节，德国奇幻电影节等世界上知名的电影节的正式邀请，兼具了电影的作品性以及大众性。



在7月24日到27日的4天期间所举办的2025圣地牙哥国际动漫展，也将以《全知读者视角》作为品牌展示以及开场影片。这个展览是聚集了全世界文化产也以及粉丝们的全球文化庆典，也是许多好莱坞大作公开首波预告的代表性活动，这代表著《全知读者视角》进军北美市场的信号，也预告著将吸引来自全球的粉丝并与大家正式见面。



接著7月28日到30日期间，导演金秉佑以及主要演员李敏镐与安孝燮，也将直接前往新加坡，进行《全知读者视角》大规模的巡回宣传活动，包含舞台问候，粉丝见面会活动，当地媒体访谈，品牌合作相关活动等等，即将引发当地与全亚洲粉丝们的关注。新加坡发行片商表示，非常高兴能够把《全知读者视角》带给位於新加坡、马来西亚、印尼等地的观众们，也预告在新加坡所举办的全球新闻发布会，将开放粉丝以及媒体们直接与影人面对面，庆祝本作品的上映。



在7月23日於韩国及台湾同步上映之前，《全知读者视角》已经充满话题性讨论，在台湾也可以看见在捷运站以及公车车体，购物中心更有大型广告以及许多户外广告点，都出现了《全知读者视角》的宣传，这一部话题之作即将掀起全球旋风，改编自原著小说并且在日前两地的首映会皆获得相当正面的口碑评价，票房成绩也备受关注。



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