屹立不摇的Super Junior，20周年终於唱Killing Voice！网求第二弹尤其抒情版！

屹立不摇、相当罕见长寿的男团Super Junior，今年迎来出道第20周年，终於登知名频道《Dingo Music》献唱「Killing Voice」串烧！

开场果然放的配乐是专属进场曲〈SUPERMAN〉，从生涯相当重要的、让他们取得亚洲高知名度进一步成天团的热门歌曲〈Sorry, Sorry〉开始，紧接著〈Mr. Simple〉、〈MAMACITA〉……连Trot小分队T的名曲〈来过倒〉都唱了！加新歌〈Express Mode〉共唱了18首，数量其实远远不及他们出道20年来总共发行的曲目数，许多有做宣传甚至是主打歌歌曲也没唱，如、〈美人啊〉（BONAMANA）、〈Sexy , Free & Single〉、〈SUPER Clap〉……难免令粉丝E.L.F.或网友遗憾。

18首Killing Voice曲目如下：

1.〈Sorry, Sorry〉

2.〈Mr. Simple〉

3.〈MAMACITA〉

4.〈Don’t Don〉

5.〈Mirror〉

6.〈不要像雨一样离开〉（One More Chance）

7.〈来过倒!!!〉（Rokkuko）

8.〈Miracle〉

9.〈From U〉

10.〈It’s You〉

11.〈No Other〉

12.〈U〉

13.〈Callin’〉

14.〈Somebody New〉

15.〈Devil〉

16.〈Black Suit〉

17.〈TWINS (Knock Out)〉

18.〈Express Mode〉

▼不少也有人气的主打歌成了遗珠



非常多网友留言「听不够」希望有第二弹，如「用25分钟带过20年生涯不够！我们需要PART 2」、「真的不骗，太短了……小分队、抒情歌等等，再编第二弹吧」、「下次想听超过1小时的SJ抒情曲串烧」、「不是Dingo……SJ抒情曲真的超推荐……下次请插电1小时……拜托了」，其他留言则有「一个团的主唱有圭贤、艺声、厉旭……心情变得澎湃起来了。音色也都不一样，好像丰富了SJ的歌曲」、「大家都是怎么保养的，和10年前长得一模一样」、「2世代好像有什么能打动人心的东西」……等等。

SJ Killing Voice也登上‎韩网热门，底下网友各有各的遗珠，不少人都提到〈SPY〉和〈This Is Love〉，一样非常多人敲碗第二弹，以及希望有全抒情歌版本甚至是收录曲版本，留言盖了近300多楼。「请再给我Super Junior抒情版，Super Junior是抒情版美食店」、「不是，就唱抒情歌吧，不是有很多名曲吗」、「遗落的歌太多了好可惜，再带第二弹来吧」、「拜托只用收录曲」、「爱情系列一个都没有ㅠㅠ」、「很想问一个小时不行吗ㅠㅠ」、「希望再加抒情版本」……

▼不少人不约而同提到的〈SPY〉和〈This Is Love〉



上述网友说的「爱情系列」就是Super Junior以「爱」为名的歌曲（指韩文曲名），如〈爱走了〉（She's Gone）、〈爱情就这样〉（My All Is In You）、〈爱不停歇〉（Raining Spell for Love），其他有名的抒情歌还有〈Islands〉、〈So I〉、〈More Days With You〉……等等，确实很值得敲碗抒情版本的Killing Voice串烧啊！



▼官方曾整理出「伤心情歌」与「甜蜜情歌」，里头绝对有很多遗珠



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