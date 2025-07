屹立不摇的Super Junior，20周年终於唱Killing Voice！网求第二弹尤其抒情版！

屹立不摇、相当罕见长寿的男团Super Junior,今年迎来出道第20周年,终於登知名频道《Dingo Music》献唱「Killing Voice」串烧!

开场果然放的配乐是专属进场曲〈SUPERMAN〉,从生涯相当重要的、让他们取得亚洲高知名度进一步成天团的热门歌曲〈Sorry, Sorry〉开始,紧接著〈Mr. Simple〉、〈MAMACITA〉……连Trot小分队T的名曲〈来过倒〉都唱了!加新歌〈Express Mode〉共唱了18首,数量其实远远不及他们出道20年来总共发行的曲目数,许多有做宣传甚至是主打歌歌曲也没唱,如、〈美人啊〉(BONAMANA)、〈Sexy , Free & Single〉、〈SUPER Clap〉……难免令粉丝E.L.F.或网友遗憾。

18首Killing Voice曲目如下:

1.〈Sorry, Sorry〉

2.〈Mr. Simple〉

3.〈MAMACITA〉

4.〈Don’t Don〉

5.〈Mirror〉

6.〈不要像雨一样离开〉(One More Chance)

7.〈来过倒!!!〉(Rokkuko)

8.〈Miracle〉

9.〈From U〉

10.〈It’s You〉

11.〈No Other〉

12.〈U〉

13.〈Callin’〉

14.〈Somebody New〉

15.〈Devil〉

16.〈Black Suit〉

17.〈TWINS (Knock Out)〉

18.〈Express Mode〉

▼不少也有人气的主打歌成了遗珠



非常多网友留言「听不够」希望有第二弹,如「用25分钟带过20年生涯不够!我们需要PART 2」、「真的不骗,太短了……小分队、抒情歌等等,再编第二弹吧」、「下次想听超过1小时的SJ抒情曲串烧」、「不是Dingo……SJ抒情曲真的超推荐……下次请插电1小时……拜托了」,其他留言则有「一个团的主唱有圭贤、艺声、厉旭……心情变得澎湃起来了。音色也都不一样,好像丰富了SJ的歌曲」、「大家都是怎么保养的,和10年前长得一模一样」、「2世代好像有什么能打动人心的东西」……等等。

SJ Killing Voice也登上‎韩网热门,底下网友各有各的遗珠,不少人都提到〈SPY〉和〈This Is Love〉,一样非常多人敲碗第二弹,以及希望有全抒情歌版本甚至是收录曲版本,留言盖了近300多楼。「请再给我Super Junior抒情版,Super Junior是抒情版美食店」、「不是,就唱抒情歌吧,不是有很多名曲吗」、「遗落的歌太多了好可惜,再带第二弹来吧」、「拜托只用收录曲」、「爱情系列一个都没有ㅠㅠ」、「很想问一个小时不行吗ㅠㅠ」、「希望再加抒情版本」……

▼不少人不约而同提到的〈SPY〉和〈This Is Love〉



上述网友说的「爱情系列」就是Super Junior以「爱」为名的歌曲(指韩文曲名),如〈爱走了〉(She's Gone)、〈爱情就这样〉(My All Is In You)、〈爱不停歇〉(Raining Spell for Love),其他有名的抒情歌还有〈Islands〉、〈So I〉、〈More Days With You〉……等等,确实很值得敲碗抒情版本的Killing Voice串烧啊!



▼官方曾整理出「伤心情歌」与「甜蜜情歌」,里头绝对有很多遗珠



