[首尔直击]《全知读者视角》李敏镐大前辈气场十足更不忘支援安孝燮！畅谈电影特效：「演员站在绿幕前演戏将成趋势」

即将於7月23日在台韩两地同步正式上映的奇幻电影《全知读者视角》，於7月15日在首尔江南区举办试映会，而导演金秉佑也率领五位主要演员们，包含安孝燮、李敏镐、蔡秀彬、申承浩以及NaNa共同参与映后的记者会。

《全知读者视角》剧情描述一部连载了10年的网路小说《在灭亡的世界中存活的三种方法》，后期因剧情设定而读者仅剩一人，也就是金独子（安孝燮饰），随著金独子的约聘职涯画上句点，同一天竟然这部小说也来到最终章，正当金独子若有所失时，却发现自己熟知的小说情节竟然成为现实！也就是世界即将灭亡，金独子该如何与小说中的主角刘众赫（李敏镐饰）共同改写结局？



导演表示制作这部高人气作品的电影版本，背负各方期待，自然也产生超大压力，也曾苦恼到底要如何制作出这样的奇幻动作电影？原著已经非常好了，还能够多做些什么？於是他将重点放在灭亡世界中的人们集合在一起，共同面对眼前的棘手状况，想要强调并传达给观众们这样的讯息，这可能是原著中并未深入著眼的部分，这么多角色，将如何在灭亡的世界中透过互助找寻出路。



而这样的奇幻电影，特效的展现自然也是关键。所有演员们被问到在绿幕前演戏是否相当困难？NaNa表示自己是第一次在绿幕面前进行拍摄，初期对於该如何集中、如何表现感到相当苦恼，不过到了现场，一切著装完成让她更投入角色，让她尽情想像并更加自由的演出自己想要的动作，加上导演相当细腻的说明让她理解，原本她认为有难度的部分，也已消失无踪，成为相当一次愉快的经验，说到这里NaNa也与导演相视而笑。



饰演军人出身的李贤诚一角，申承浩对此则表示自己相当幸运，在拍摄《全知读者视角》之前已经有在绿幕前拍摄的经验，也因为如此，他在特效拍摄上并没有特别感到困难，拍摄的时候前面虽然没有对手，但对於这个画面将如何呈现出来，进行了许多思考以及计算，他大赞导演制作得非常细腻，让他学习到很多。



蔡秀彬则表示在拍摄时并非没有困难，因为战斗的对象并不在眼前，所以也会有不太清楚该怎么做的时候。也因为她在剧中的角色道具并非一般刀剑而是「蚕丝」，对於该如何用线与相关的动作，让她烦恼了很久。不过因为动作戏码并非一个人独力完成，而是需要透过武术指导与各位演员们的协助，也让她收获良多。



而本片演员们中的前辈李敏镐，睽违10年再度重返大萤幕，饰演小说中的主角刘众赫，他对於在绿幕前拍摄，表示之后演员将会遇到越来越多这样的机会，而在演员的领域中，想像力以及创意思考是非常重要的，透过本次的作品让他思考了各个面向的事情，似乎也因此得到了很丰富的情感，他认为这也将是演员们日后将承受的领域之一。



安孝燮也接著说，没有特效时的拍摄虽然有难度，但他觉得过程相当有趣，一边对抗怪兽一边拯救同伴，拍摄的时候也会很期待如果加上了特效会怎么呈现呢？亲眼看到画面的时候似乎会有种快感。值得一提的是，访谈间由於记者提问较长，让安孝燮有时需要重新询问后才能回应，而经验丰富的李敏镐也在此时协助安孝燮，说明问题核心，让他顺利回应问题，并且还在他回答后加上自己的观点加以补充，令人感受到前辈神救援的暖心。《全知读者视角》7月23日全台正式上映。



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