《Kpop 猎魔女团》爆了又爆！BTS柾国也陷入这部电影的魅力，因为看了这一幕而感动落泪

刚退伍不久的 BTS 防弹少年团黄金忙内：柾国（Jung Kook）因「过度投入」的反应，引发粉丝关注。连顶尖男团也陷入 Netflix 热门动画电影《Kpop 猎魔女团》的魅力之中啦！

前天柾国透过粉丝平台Weverse进行直播，亲自提及 Netflix 动画电影《Kpop 猎魔女团》，还与粉丝一起观看影片、哼唱OST，甚至擦拭眼泪，展现出满满真挚的反应。





这部电影是由索尼影业（Sony Pictures）动画部门制作而成，自上个月20日於Netflix上线后，在全球掀起「K-POP猎魔旋风」。故事以K-POP超级明星 Rumi（鲁米）、Mira（米拉）、Zoey（佐依）所组成的３人女团「HUNTR/X」为主轴，在华丽舞台背后化身守护世界的英雄，是一部结合音乐与战斗的动作奇幻片。随著电影热度不断攀升，K-POP的全球影响力也同步加剧。



特别是剧中虚构女团「HUNTR/X」与男团「Saja Boys」所演唱的OST引发热议，许多现实生活的偶像们开始提及作品、挑战舞蹈、翻唱OST等，使讨论热度居高不下。在这样的氛围下，当原创者透露「Saja Boys」的创作灵感部分来自BTS等多个男团时，BTS成员也提及这部电影时，让全球ARMY（粉丝名）开心不已，原本没有关注到这个作品的粉丝也开始注意到了。



▼IVE cover〈Golden〉：

▼虚拟男团PLAVE的〈Soda Pop〉cover：

BTS近日以全员合体方式展开退伍后首场直播，与粉丝们亲密互动。直播中，RM被捕捉到哼唱OST〈Soda Pop〉，j-hope 则在自己的直播中模仿起〈Soda Pop〉的舞蹈动作。如今连柾国也加入讨论和追看的行列，再次证明《Kpop 猎魔女团》现在的高人气与关注度。

【回到标题】柾国与Jimin共同进行直播时，率先问道：「你看了《Kpop 猎魔女团》吗？」随后提及作品，并一同欣赏OST原声带歌曲。而在柾国之后的个人直播中，甚至直接播放电影，与粉丝同步观影，并即时分享心得。柾国透露自己观看的是配音版本，并直言：「看完《Kpop 猎魔女团》哭了。」毫不掩饰内心的感动。



他不仅跟唱〈Soda Pop〉、〈Free〉等OST，当看到男主角振宇为了鲁米牺牲的场景时，甚至忍不住擦眼泪。他说道：「干嘛要挡在前面？一起打就好了，为什么要用身体去挡！」、「既然连灵魂都给出去了，就该两个人好好活下去才对！」——展现出十足的共鸣。柾国还补充：「最近很容易感动，你懂那种感觉吧？」展现出「过度投入」的一面，逗乐不少粉丝。甚至有人开玩笑说他是「有史以来最F型（感性）的参加者」。

随著柾国的提及，Netflix也顺势搭上热潮，在X（旧Twitter）官方帐号上传柾国落泪的影片，并将帐号简介改为「jungkook watched kpop demon hunters（柾国看了《Kpop 猎魔女团）」。



先前导演Maggie Kang曾透过SNS发文表示：「嗨ARMY们，觉得跟Saja Boys合作怎么样？Pride（Saja Boys粉丝名）已经准备好了。」暗示有合作可能性。在这样的背景下，柾国的反应无疑为这部作品的全球热潮再添一把火。



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