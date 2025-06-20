韩国男团HIGHLIGHT全新巡回演唱会海外首站献台北！8月连两天北流开唱

韩国男团HIGHLIGHT日前宣布将展开全新巡回演唱会，台北场《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN TAIPEI》一连两天将於8月2日及8月3日在台北流行音乐中心举办，也是他们去年站上高雄流行音乐中心开唱后，时隔一年再度来台举行专场演唱会。

演唱会门票将於6月28日中午12点在ibon售票网站及全台7-11 ibon机台开卖，演唱会票价为TWD6,880/TWD5,980/TWD4,980/TWD3,980/TWD3,280，所有购票者皆可获得一张票卡与一张台北场限定小卡。购买VIP套票者将获得VIP专属小卡一套（共四张），还能参与AFTER TALK并有机会抽亲签海报、合照等福利，购买TWD 5,980票价者可以参与AFTER TALK且有机会抽亲签海报，购买TWD4,980及TWD3,980票价者则有机会抽亲签海报。



HIGHLIGHT先前於4月发行第六张迷你专辑《From Real to Surreal》，以主打歌〈Chains〉登上韩国国内与海外各大音源排行榜，更拿下音乐节目《Music Bank》的当周冠军，展现二代团依旧无法撼动的地位与人气。而更让LIGHT（官方粉丝名）感动的是，在专辑正式发行之前，HIGHLIGHT先以过去的团体名「BEAST」推出先行曲〈Endless Ending〉，不仅是他们睽违九年再度以「BEAST」的名义发行歌曲，成员耀燮在专辑发布记者会上也提到：「〈Endless Ending〉是一首将BEAST的暂时结尾又重新开始、令他感谢的歌曲。」





HIGHLIGHT全新巡回演唱会《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE]》从演唱会名称就充满巧思，「RIDE OR DIE」是〈Chains〉中出现的歌词，象徵无论在什么情况下都会守护在粉丝身边的坚定承诺，随著本次巡演於七月自首尔启程，HIGHLIGHT也将前往多个城市与粉丝见面，以实际行动兑现他们和粉丝的约定。





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《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN TAIPEI》

・ 活动时间⎪8 月 2 日（六）5PM / 8 月 3 日（日）4PM（实际以现场为准）

・ 活动地点⎪台北流行音乐中心

・ 售票系统｜ibon 售票网站、 7-11 ibon 机台

・ 购票网站⎪ https://ibontw.com/25_HIGHLIGHT（建置完成后开启）

・ 开卖时间｜6 月 28 日（六）12PM

・ 票价｜TWD 6,880 / TWD 5,980 / TWD 4,980 / TWD 3,980 / TWD 3,280

※ 票价 TWD 6,880 为 TWD 6,800 演出门票＋TWD 80 福利

※ 票价 TWD 5,980 为 TWD 5,950 演出门票＋TWD 30 福利

※ 票价 TWD 4,980 为 TWD 4,970 演出门票＋TWD 10 福利

※ 票价 TWD 3,980 为 TWD 3,970 演出门票＋TWD 10 福利

※ 票价 TWD 3,280 为 TWD 3,279 演出门票＋TWD 1 福利

※ TWD 80 福利内容：AFTER TALK 福利＋票卡一张＋VIP 专属小卡一套（共四张）＋台北场限定小卡一张＋签名海报抽奖资格＋合照抽奖资格，摇滚区另享优先入场资格。

※ TWD 30 福利内容：AFTER TALK 福利＋票卡一张＋台北场限定小卡一张＋签名海报抽奖资格。

※ TWD 10 福利内容：票卡一张＋台北场限定小卡一张＋签名海报抽奖资格。

※ TWD 1 福利内容：票卡一张＋台北场限定小卡一张。

※ 票卡、VIP 专属小卡及台北场限定小卡均为两天不同款。

※ 摇滚区 VIP 套票与一般摇滚区票种间无实体区域间隔，请依序号整队入场。

※ 於 2025 年 7 月 20 日 23:59 前购票且无退票者拥有福利抽奖资格，中奖名单将於 2025 年 7 月 27 日前公布

・ 主办单位⎪希林国际 Chillin International、VIBE MAKER 希波企划





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