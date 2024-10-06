Highlight李起光SOLO演唱会秒露腹肌引尖叫 舞台主题与造型相当用心如末日电影

Highlight成员李起光继今年7月后，今日再度只身访台举办个人SOLO演唱会，与大家分享他用心制作的新歌曲，全场运用绚烂灯光加上主题影片，营造一股末日感，让粉丝们目不暇给。

开场前先是拨放了主题影片，像是一片废墟的世界，加上全场以红色灯光投射，让全场观众似乎置身火海，带来世界末日的感觉，李起光一登场就带来三首快歌，也介绍了本次的演唱会主题「OBSESSED迷恋」，继2019年曾经举办过个人演唱会后，是睽违了5年再度个人与大家见面，虽然与团队不同，他必须一个人讲话、一个人唱歌，比较辛苦一点，不过李起光依旧能够hold住全场，希望大家享受他的演出。



为了本次的演出，李起光在歌曲以及装扮上都相当用心，一开场时穿著的全黑色造型，衣服胸前的拉炼是交错为十字架型，衣服上还点缀著红色部分就像是留著鲜血，他的双手也有著红色胶条作为衣服的延伸，他笑说韩国现在天气已渐渐转凉，但是来到台湾，这两天的天气就像粉丝们的热情一样，让他汗如雨下，三首快歌后他不断喝水擦汗，甚至直接在舞台上脱掉外套，以若隐若现的黑色纱质衬衫继续演唱后续的歌曲。



李起光希望现场气氛更high一点，所以请大家原地起立一起享受他的音乐，接著为了更贴近粉丝们，他更直接跳下台走进粉丝中，让全场开心尖叫声不断，李起光也透露为了准备本次的演唱会，也创作了新的歌曲要与大家分享。



接著他还带来抒情的双人舞蹈，跳完之后李起光担心粉丝们吃醋，赶紧解释说他与女舞者之间只是「商业行为Business」，让大家笑了起来，舞蹈中他还一秒掀起了衣服露出腹肌，引发全场尖叫，李起光笑说大家似乎喜爱他的腹肌胜过於他的舞蹈，也因此他必须严格锻炼自己的腹肌，才能赢得大家的尖叫声。



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