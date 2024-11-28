HIGHLIGHT李起光2025巡演第一站 选定香港再送特别福利MEET & GREET

2025年即将来临，K-pop男团HIGHLIGHT的人气成员李起光马上选定了新一年要来香港，跟大家见面！主办单位SOUL N JOY Entertainment今天正式宣布，李起光《2025 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN HONG KONG》演唱会，将於2025年1月5日在香港麦花臣场馆盛大举行。由於之前的首尔站和台北站，他也凭藉精彩演出大获好评，因此香港站想必会吸引到亚洲，以至世界各地的粉丝，一同与oppa庆祝新一年的来临。

李起光自出道后，不论个人还是在HIGHLIGHT活动也取得亮丽成绩，他的首张个人正规专辑同名主打歌《Predator》，不但充分表现其演唱和舞蹈才华，而且更成功夺得韩国SBS MTV音乐节目《THE SHOW》的冠军。另一方面，他也凭藉自己的电视节目《李起光的歌谣广场》夺得了2022年KBS演艺大赏的年度DJ奖，多才多艺的实力均备受肯定。



而今次的巡回演唱会也尽显了李起光的过人实力，好像在台北场，他不但又唱又跳，更不忘晒出若隐若现的结实腹肌，引来全场观众尖叫！另外，他对自己的唱功亦非常有信心，特别加设粉丝点歌环节，大唱个人、HIGHLIGHT以至BEAST时期的经典歌曲，让支持多年的歌迷一起重拾美好回忆。不知道李起光又会为莅临香港场的LIGHT（粉丝名）们预备甚么惊喜？更是值得期待。



为了跟观众们共创2025年的美好开始，李起光特别为观众们预备了丰富福利。除了全场只得400个名额的20人一组团体合照，以及非常珍贵的40张签名拍立得外，他还为全场每一位购票观众，准备演出后的场内MEET & GREET环节，让大家都可以跟李起光进行互动，保证人人有份，永不落空！有关福利分配方式可参考附图。

不论你是想欣赏李起光的努力成果，还是要跟oppa近距离接触，都不要忘记2024年12月12日，星期四，早上11时的重要时间！《2025 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN HONG KONG》门票将会於KKTIX及大麦网公开发售，票价分为港币$1,688、$1,288和$888。如想知道更多李起光演唱会的消息，可留意主办单位的FB、IG、微博、小红书等社交媒体更新，以及新闻公布。



2025 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] IN HONG KONG

日期：2025年1月5日（星期日）

时间：晚上6时

场馆：旺角麦花臣场馆 MacPherson Stadium

票价：港币 $1,688 / $1,288 / $888

公开售票：2024年12月12日（星期四）上午11时

订购网站：KKTIX（kktix.com）、大麦网（damai.cn）

粉丝福利：演出后MEET & GREET / 团体合照 (20人一组) / 亲笔签名拍立得

经纪公司：Around Us Entertainment

巡回经纪：PIXET ent.

主办单位：SOUL N JOY Entertainment

协办单位：SHOW PRODUCTION

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