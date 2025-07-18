《全知读者视角》得到原著作者认证「非常喜欢」！各角色独特的武打动作与场景设计别出心裁！「翻转的车厢」还有这含意

奇幻动作电影《全知读者视角》即将於7月23日於韩国及台湾同步上映，海外版权狂销113个国家及地区，台湾更成为与韩国同步，第一个海外上映的地区！《全知读者视角》为了将漫画中的场景具体化，幕后团队除了以特效打造全片以外，在实际场景的搭建以及主角们的动作设计，每一细节都不能放过。

《全知读者视角》剧情描述一部连载10年的网路小说，在公开最终回画上句点的那一天，故事却在现实世界中真实上演！而这小说唯一的读者金独子（安孝燮饰）成为唯一知道剧情发展的人，他该先保全自己的性命独自存活，还是与大家一起对抗凶猛怪物？



电影公司也公开了《全知读者视角》的幕后制作访谈，为了将现实场景表现为奇幻的空间，美术指导认为这些场景都必须符合逻辑与脉络，避免看来突兀。而这部电影中兼具了现实（人们的生活）与奇幻（小说中的世界），为了让观众们理解，必须力求逼真并兼具合理性，片中不可缺少的地铁车厢，也打造得就像大家真正每天搭乘的一样，甚至必须呈现遭破坏的状态，导演更补充说明，片中因为桥梁断裂而造成地铁车厢翻覆，人们在车厢中东倒西歪，这也代表著人们平时生活的世界即将被颠覆。



就连电影中出现的两大地铁站「金湖站」以及「忠武路站」也经过精心设计，「金湖站」必须呈现出人们流浪到此生活的痕迹，而「忠武路站」则直接就是战斗的现场，两个地铁站以不同美术风格来打造，让观众们能明显地感受出差异性。



《全知读者视角》在观赏时期待大家从过程中得到打怪的快感，那么各个角色的武打动作设计也成为一大看点。譬如金独子这个角色，比较没有太多武打技巧而是以写实感取胜，刘众赫则是小说中相当坚毅的角色，所以他的动作必须帅气挥舞各式长剑，让观众们感受到王者回归的气场。独子同事刘尚雅的技能是蚕丝，设计灵感则结合了许多玩翻花绳的手势与动作，另一位女生角色郑熙媛则是设计为华丽中带有粗旷感的双短刀动作，相当帅气。片中军人出身的李贤诚，则是以强力的动作表现出他的力大无穷。



根据14日上午的南韩票房预售数据显示，《全知读者视角》以20.6%的预售率冲上票房预售榜首，不仅强势超越《侏罗纪世界：重生》、《超人》等好莱坞热门强片，更超越同期上映的《惊奇4超人：第一步》、《我和我的僵尸女儿》等热门影片，证明本片的期待热度与话题实力。此外，本片原著作者sing N song更现身力挺，甚至观赏后还向导演金秉佑传讯息感动表示：「我非常喜欢！」韩国媒体也祭出一系列好评盛赞。



此外，斥资300亿韩元天价打造的《全知读者视角》，海外版权也狂销到113个国家及地区，包括台湾、印尼、香港、泰国、新加坡、马来西亚、澳洲、纽西兰、美国、加拿大、越南等地，就连很少上映南韩电影的德国与奥地利等国也确定上映，未演先轰动。值得一提的是，台湾抢得领先地位，成为唯一与南韩同步，7月23日在海外第一个率先上映的地区，让全台民众不用等待，可以跟南韩观众同一天冲进戏院，体验全片震撼的奇幻动作世界。



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